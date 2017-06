Palermo segreta: un itinerario oltre i luoghi comuni

Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città 1 di 17 Istockphoto Istockphoto Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo, i Quattro Canti 2 di 17 Istockphoto Istockphoto Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo, la Cattedrale 3 di 17 Tgcom24 Tgcom24 Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo, la Cattedrale 4 di 17 Tgcom24 Tgcom24 Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo, le pittoresche viuzze del quartiere della Kalsa 5 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo: la chiesa di Santa Maria della Pietà 6 di 17 Tgcom24 Tgcom24 Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Il chiostro del complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo 7 di 17 Istockphoto Istockphoto Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo: la cattedrale senza tetto del complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo 8 di 17 Istockphoto Istockphoto Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo, La cattedrale senza tetto del complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo 9 di 17 Istockphoto Istockphoto Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città 10 di 17 Tgcom24 Tgcom24 Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo: l'Albergo delle Povere 11 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Bagheria: Villa Palagonia 12 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Palermo: la chiesa dell'Albergo delle Povere 13 di 17 Tgcom24 Tgcom24 Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Bagheria: il giardino di Villa Palagonia. 14 di 17 Tgcom24 Tgcom24 Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Bagheria, Villa Palagonia 15 di 17 Tgcom24 Tgcom24 Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Villa Palagonia: una delle Statue dei Mostri, a guardia della villa 16 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Bagheria: Villa Palagonia: una delle statue dei "mostri" 17 di 17 Tgcom24 Tgcom24 Palermo : i luoghi del Principe di Palagonia e le bellezze della città Bagheria: Villa Palagonia, detta "Villa dei Mostri": le statue fantastiche leggi dopo slideshow ingrandisci

La sua storia, per molti aspetti, è emblematica dei tempi. Come spesso accadeva agli uomini più potenti e in vista, Francesco Carlo Gravina fu chiamato nel 1882 a ricoprire il ruolo di sindaco di Palermo. In questa e in successive occasioni si trovò a toccare con mano lo stato di estrema povertà in cui moltissimi vivevano in città. Visto che non esisteva ai tempi nessuna forma di sostegno pubblico, il principe si fece carico di tasca propria dell’assistenza di quella moltitudine di bisognosi, non solo con elemosine e opere di carità, ma con un piano di avviamento al lavoro per cui gli indigenti erano utilizzati in opere di pubblica utilità e pagati dal principe attingendo al suo patrimonio personale. Morì senza eredi: dopo aver scoperto i tradimenti della moglie, la allontanò da sé ma senza divorziare e senza mai concedersi un’altra compagna, lasciando il suo cospicuo patrimonio a una fondazione da lui creata che continuasse le sue opere. Il percorso di beatificazione ha superato il processo diocesano ed è approdato a Roma, alla Sacra Congregazione per le causa dei Santi e dovrebbe concludersi tra pochi mesi.



La figura di Francesco Carlo Gravina è una linea guida interessante per esplorare Palermo e i suoi dintorni, visto che, oltre ai palazzi e ai luoghi cittadini che hanno visto le sue opere, l’itinerario “I percorsi del Principe” comprende anche la celebre “Villa dei mostri” di Bagheria, con la possibilità di prolungare l’itinerario fino a Cefalù, Lercara Friddi e altri luoghi della Sicilia in cui si trovano palazzi e possedimenti del principe di Palagonia, luoghi di grande interesse storico e architettonico. (Per informazioni e prenotazioni www.edrisidmc.it).



L’esplorazione di Palermo prendo il via dal quartiere della Kalsa, area centrale ma popolare della città, un tempo cittadella fortificata sorta durante la dominazione islamica. Li si trovano il palazzo Palagonia, ora edificio amministrativo e, a poca distanza, la bella chiesa di Santa Maria della Pietà, dove il principe fu battezzato. A poca distanza si incontrano alcuni celebri monumenti la cui visita è un must assoluto, a cominciare dal cinquecentesco complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, con la grande chiesa in stile gotico nordico, dalle forme alte e slanciate, ma priva della copertura (probabilmente non è mai stata costruita). La chiesa è stata adoperata anche come magazzino e in seguito come lazzaretto. A poca distanza si trova l’Oratorio dei Bianchi, fondato nel 1542 per volere della omonima Compagnia formata da ecclesiastici e gentiluomini. Da non perdere anche la visita a Palazzo Abbatellis, uno splendido edificio in stile gotico catalano con elementi rinascimentali, che ospita una interessante collezione di pittura del periodo medievale.



Le vicende del principe di Palagonia ci portano poi sulla strada che da Palermo conduce al Duomo di Monreale, altra visita d’obbligo per ammirare la bellezza straordinaria dei suoi preziosi mosaici bizantini. Prima di uscire da Palermo si incontra l’Albergo dei Poveri, una signorile costruzione in cui Francesco Carlo Gravina abitò per molti anni, condividendola con alcune centinaia di poveri da lui sostentati e inseriti nel mondo del lavoro. A pochi chilometri da Palermo, a Bagheria, si trova un'altro edificio monumentale da non perdere: la splendida villa Palagonia, un palazzo di delizie fatto costruire da Francesco Ferdinando II, nonno del nostro principe. La villa settecentesca in stile rinascimentale, interamente visitabile, offre interni signorili e ben conservati, con una bella sala degli specchi e, soprattutto, un bel giardino contornato da una celebre serie di statue di soggetto fantastico, che le sono valse l’appellativo di “Villa dei Mostri”. Non si sa quale fosse lo scopo di queste figure grottesche, forse servivano a spaventare e tener lontani gli estranei, o magari servivano solo a creare meraviglia. Di certo oggi sono un’attrazione curiosa e non priva di fascino.