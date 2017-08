Londra: consigli per un tè veramente regale

E quale occasione migliore per visitare la capitale inglese per gustarsi un buon tè, soprattutto in occasione della settimana dedicata all’Afternoon Tea che si terrà a Londra tra il 14 e il 20 agosto. Ecco cinque luoghi top dove gustare al meglio la bevanda preferita dalla Regina Elisabetta.



Afternoon Tea in stile La fabbrica di cioccolato - Il ristorante Indigo del One Aldwych si trova tra due dei quartieri più famosi della città e propone il tipico tè inglese ispirandosi ad una delle storie più golose della letteratura e del cinema. Dalle uova d’oro alle brioche di mirtilli e i bizzarri bastoncini di zucchero filato, ogni dettaglio riflette lo spirito e lo stupore del classico di Roald Dahl “La fabbrica di cioccolato”.



Il Wedgewood Afternoon Tea al The Langham - Conosciuto come il luogo di nascita del tè pomeridiano fin dall’epoca vittoriana, la Palm Court al Langham è la sala in cui viene servito il tradizionale afternoon tea inglese. Qui è disponibile una selezione di 30 miscele diverse di tè, oltre che torte, pasticcini, deliziosi scone e i tipici “finger sandwich” preparati da Cherish Finden, il vincitore del Global Chef Award nel 2015 e UK Pastry Chef nel 2012.



Il tè di fama mondiale al The Savoy - Frank Sinatra, Laurence Olivier, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, John Wayne, Humphrey Bogart, Elizabeth Taylor, The Beatles… al Savoy sarà possibile unirsi alle star del cinema del passato che hanno provato il lusso di questo locale unico. La Thames Foyer è famosa per la splendida cupola di vetro con luce naturale, sotto la quale un tipico gazebo da giardino ospita un pianista di serenate mentre gli ospiti potranno si godono un delizioso afternoon tea. Si può scegliere tra una vasta gamma di tè serviti con i tradizionali “finger sandwiches”, scone fatti in casa alla crema o marmellata ed una selezione di torte e pasticcini da far venire l’acquolina.



Un high tea al TING - Al trentacinquesimo piano del The Shard, con vista sul Tamigi, la City, la Torre di Londra ed il Tower Bridge si potrà vivere un’esperienza inglese con sandwich appena fatti, deliziosi pasticcini, scone “Earl Grey” e dolcetti di tutti i tipi. Per chi lo desidera sono disponibili anche alternative in stile asiatico e dai sapori orientali con fagottini di mela caldi e gustosi. L’incredibile vista a 360 gradi su Londra si presta alle occasioni più importanti ed eleganti.



Un English Country Garden Afternoon Tea - La Emmeline's è la lounge del Conrad London St. James dedicata al tè pomeridiano ed è caratterizzata da fantasiose creazioni che danno un tono chic e strambo a quella che è una delle migliori destinazioni per il tè pomeridiano. L’“English Country Garden Afternoon Tea” viene servito con il sottofondo di un’arpa ed insieme a gustosi “finger sandwiches”, torte di mela e fiori di sambuco, decorazioni floreali in miniatura e scone appena sfornati serviti con la tipica crema inglese del Devonshire, marmellata di fragole fatta in casa e crema di lamponi e rose.