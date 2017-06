La regale Sassonia si scopre in bicicletta

La Sassonia è una meta incantevole del cicloturismo in Germania, ideale per sentirsi liberi di fare belle scoperte in sella alle due ruote. Nella natura lungo la via ciclabile dell'Elba e nei dintorni di Dresda, ma anche per giri in bici in città alla scoperta della poliedrica Lipsia, dove tour ciclabili aprono a esperienze culturali, musicali, lifestyle e molto altro ancora.

Il tratto più amato della Via ciclabile dell’Elba, quasi interamente pianeggiante e asfaltato, è quello che per 180 km attraversa la Sassonia, da Bad Schandau nella Svizzera Sassone, fino a Torgau simbolo della Riforma Luterana, passando per l’incantevole Valle dell’Elba, il capoluogo Dresda e i vigneti di Radebeul e Meissen, la più piccola area vinicola della Germania famosa per un Gold Riesling davvero speciale. Fino al 31 ottobre l’agenzia Augustus Tour organizza itinerari cicloturistici di una settimana lungo l’Elba. Ecco come si svolgono.



Si comincia dalla spettacolare Dresda - La prima tappa del tour è Dresda, capoluogo della Sassonia e città di inestimabile patrimonio artistico e culturale come il Palazzo Reale, lo Zwinger, la Semperoper e la Frauenkirche, tutti a “portata di sella”. Le biciclette sono il mezzo perfetto per andare alla scoperta di Lipsia. La giovane città della Sassonia offre itinerari in sella alle due ruote (musicale, storico, lifestyle, naturalistico, classico ecc…), da fare individualmente o in compagnia delle guide dell’agenzia specializzata Lipzi tours, che organizza giornalmente escursioni e visite guidate della città in bici su questi percorsi, singole o di gruppo, o anche personalizzati in base alle richieste.



Nel cuore della Sassonia più pittoresca - Il secondo giorno si parte alla volta di Bad Schandau, nel cuore della Svizzera Sassone, attraversando la Valle dell’Elba con un susseguirsi di castelli barocchi e rigogliosi paesaggi. Si pedala per 28 km sempre sulla riva del fiume, fino ad avvistare le millenarie formazioni rocciose del Parco Naturale Svizzera Sassone.



Le straordinarie porcellane di Meissen - La meta in programma per il terzo giorno è Meissen, che si raggiunge da Dresda pedalando per 30 km sempre lungo un tratto asfaltato e pianeggiante. La cittadina medievale di Meissen, con il suo pittoresco stile architettonico, le strette vie e i tetti rossi, offre ai visitatori un’affascinante visita al Castello di Albrechtsburg, al famoso museo della porcellana e ottime degustazioni di vini, prodotti qui da oltre 850 anni. Sempre tra le vigne lungo l’Elba merita di essere visitato il villaggio di Diesbar-Seußlitz, con il bel castello fatto costruire dal conte Heinrich von Bünau, nella prima metà del Settecento, e progettato da George Bähr, l’architetto della Frauenkirche di Dresda.



Il programma prevede quindi la tappa di Riesa, cittadina circondata da un’incantevole atmosfera rurale, e Torgau (per altri 40 km), che per tutto l’anno in occasione dell’anniversario dei 500 anni della religione Protestante ospiterà eventi e mostre. L’itinerario cicloturistico si conclude infine a Wittenberg (per altri 72 km) dove è prevista la restituzione delle bici, il recupero del bagaglio e il ritorno in treno verso Dresda.