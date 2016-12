In Svizzera le sculture di ghiaccio più belle del mondo

The World Snow Festival si è affermato, a partire dal 1983, come uno degli eventi clou della stagione invernale, riscuotendo un interesse sempre più elevato anno dopo anno. Nel mese di gennaio le vie centrale del paese si ornano di grandi sculture candide, la prima delle quali, oltre 30 anni fa, è stata una gigantesca immagine di Heidi, opera di un team di artisti giapponesi.



Una giuria di esperti di sculture in ghiaccio è chiamata a giudicare ogni anno queste gigantesche opera d'arte, utilizzando come criteri di valutazione l'attualità l'originalità e l'abilità con cuui l'opera è stata realizzata. Anche il pubblico è chiamato ad esprimere il suo parere e il suo giudizio viene tenuto in considerazione nelle valutazioni della giuria.



Per saperne di più, visita il sito ufficiale della manifestazione: www.worldsnowfestival.ch.