Valtellina: vacanze bianche con mille variazioni

Gli amanti dello sci e dello snowboard hanno l'imbarazzo della scelta: sono infatti 450 i chilometri le piste dedicate allo sci alpino, 167 chilometri per lo sci nordico, snowpark e baby park. Da Livigno a Bormio, da Santa Caterina Valfurva a Madesimo, passando per Valdisotto, Valdidentro, Chiesa in Valmalenco, Aprica, Teglio e Val Gerola: sono tante le località dove vivere momenti di puro sport a contatto con paesaggi di rara bellezza.



Sci di fondo - Per gli appassionati dello sci di fondo, a Santa Caterina Valfurva, in un paesaggio da fiaba, si trova la "Pista Valtellina", teatro di competizioni internazionali e numerosi appuntamenti di Coppa del Mondo con tracciati agonistici (di 5 e 10 Km) affiancati da diversi percorsi turistici (di 2, 3 e 5 Km). Da non perdere anche la Valmalenco che stupirà con la scenografica pista intorno al Lago Palù e con quella che da San Giuseppe raggiunge Chiareggio, fino a quella di Lanzada, illuminata anche di sera. A Livigno ci sono 30 chilometri di piste a disposizione gratuita degli appassionati degli sci stretti. Si può fare sci di fondo ad Aprica, nella Riserva Naturale di Pian Gembro e a Trivigno e nella skiarea di Madesimo/Campodolcino, dove ci sono piste per tutti.



Snowkite Biathlon e ciaspole - Chi vuole provare l’ebrezza di volare, potrà sperimentare lo snowkite, facendosi trascinare sulla neve dalla forza del vento, librandosi nell’aria sostenuti da un aquilone. Questo sport può essere praticato in Valchiavenna, a Montespluga, a pochi chilometri da Madesimo. Per chi è appassionato di biathlon, mix di sci di fondo e tiro a segno con la carabina la meta ideale è la Valdidentro in cui c’è un attrezato poligono di tiro. Per chi predilige i ritmi più lenti e percorrere sentieri meno battuti, le ciaspole sono il modo migliore per immergersi nella natura incantata. La Valtellina offre mille possibilità: Madesimo; la salita da Campo Moro fino all’Alpe di Campagneda in Valmalenco, lungo la quale si può ammirare la cima del Pizzo Scalino; i boschi di Livigno o il silenzio invernale del Parco Nazionale dello Stelvio.



In slitta con gli husky - Esperienza outdoor altrettanto affascinanti, accompagnate da migliori amici dell'uomo, sono garantite dal centro Italiano Sleddog Husky Village (in località Arnoga in Valdidentro) che offre la possibilità di provare, insieme a un istruttore, l’emozione unica di essere musher (l’età minima per condurre la slitta è 13 anni) guidando la slitta trainata da una muta di Alaskan Husky in fantastiche randonnées tra i boschi. Se si ha voglia di pedalare anche nella stagione fredda, non resta che provare l’emozione di un’escursione in fat bike (disponibile anche con pedalata assistita), mountain bike dotate di gomma con sezione maggiorata che permettono un’aderenza ideale, in luoghi irraggiungibili con le normali mtb. Infine la possibilità del classico pattinaggio sul ghiaccio da praticare sia outdoor che indoor in diverse località, tra cui segnaliamo i Palazzi del Ghiaccio di Bormio e Chiavenna.



Sciare in famiglia - La Valtellina è pronta ad accogliere le famiglie con proposte pensate ad hoc. Per gli ospiti più piccoli, terminata la giornata sugli sci o quando non si ha ancora l’età per sciare sulle piste, baby park, parchi giochi e zone per slittare sono i luoghi perfetti dove trascorrere ore felici. A Madesimo il Baby Park "Larici" è servito da un tapis roulant e suddiviso in due zone: una per i piccoli muniti di sci ed una per i piccoli con bob, slittino e gommoni. Si chiama invece Funslope la divertente novità della stagione 2017-2018 della ski area di Bormio: dedicata in particolare ai bambini, ma pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Si presenta come un’area tematica a sé stante, un mix tra pista, snowpark e cross.



Eventi da non perdere - A Livigno fino al 23 Dicembre, il Villaggio di Natale impreziosisce il periodo natalizio durante l’Avvento. Girando per le vie del paese sarà facile lasciarsi incantare dalla magia delle casette di legno che con le loro luci scintillanti e i profumi avvolgenti fanno tornare gli adulti bambini. Sempre a Livigno, il 2 Dicembre, si terrà la Sgambeda, una straordinaria esperienza di sci nordico che con i suoi 35 chilometri in tecnica classica, costituisce la prova d’apertura del prestigioso calendario Visma Ski Classic 2017/2018, riconosciuto come la Coppa del Mondo delle lunghe distanze di sci nordico.



