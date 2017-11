Pontedilegno-Tonale, un paradiso fatto di neve

Nella natura incontaminata del Parco nazionale dello Stelvio e del Parco regionale dell’Adamello, le piste da sci si snodano dai 1.121 metri di quota di Temù ai 3.000 metri del Presena, attraverso Ponte di Legno e il Tonale. Un dislivello di 2.000 metri che garantisce una varietà di panorami che assicurano allo sciatore il giusto divertimento.



Sciare in notturna - La velocissima cabinovia Presena, inaugurata due anni fa, impiega solo 7 minuti per collegare i 2.585 metri del Passo Paradiso ai 3.000 metri del Passo Presena, dove il panorama spazia su Adamello, Lobbie, Presanella e Pian di Neve, il più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane. Se si parte da Ponte di Legno, il “viaggio” sospeso sulle cabinovie tra paesaggi innevati dura 27 minuti: in meno di mezz’ora si possono raggiungere le nevi perenni del Presena da dove parte una tra le più lunghe piste d’Europa, l’entusiasmante “non stop” di 11 km fino a Ponte di Legno. Quattro sere alla settimana è possibile anche sciare in notturna: il cielo stellato e il riverbero della neve sono i compagni di avventura. E si sta preparando l’evento d’inizio stagione, che porterà musica e divertimento nel centro storico di Ponte di Legno. La data da segnare in agenda è quella di sabato 9 dicembre.



Tutte le emozioni della neve - Altre emozioni si possono provare con le escursioni in slitta trainata dai cani husky della Scuola di Sleddog del Tonale, dove Armen Khatchikian introduce al mondo dei “musher” e vi insegnerà a guidare la slitta facendola scivolare sulla neve in modo silenzioso. Oltre ai cani, ci si può anche far trainare dal vento: con lo snow kite, trainati dalla forza del vento che gonfia la vela: il Passo Tonale è il luogo ideale per imparare a praticare questo sport in piena sicurezza. Non mancano infine anche piste per lo sci di fondo: a Ponte di Legno in Val Sozzine e a Vermiglio al Centro fondo, immersi in un magnifico scenario naturale, si scia su piste battute di lunghezza variabile, con possibilità di sciare in notturna.Chi vuole abbinare la passione dei motori alla neve può salire in motoslitta su apposito circuito oppure partecipare ad escursioni notturne con cena in rifugio. Infine, per vedere il comprensorio innevato dal punto di vista delle aquile, si può effettuare un tour in elicottero.



Le famiglie innanzitutto - Pontedilegno-Tonale è un paradiso anche per gli snowboarder che possono provare l’Adamello Snowpark Tonale con i suoi tracks per rider esperti, un park per principianti e una pista da skicross. Grande attenzione è riservata alle famiglie: gli sciatori più piccoli possono affidarsi ai pazienti maestri delle Scuole di sci Pontedilegno-Tonale e Tonale-Presena, nel coloratissimo Fantaski al Passo Tonale, un parco giochi sulla neve dedicato ai bambini di tutte le età, per avvicinarsi allo sci in modo divertente; comprende anche i servizi di miniclub e di baby-sitting. Ai bambini sono dedicate anche le serate Fun Kids organizzate settimanalmente per trascorrere dei momenti in allegria sulla neve a base di musica ed animazione, Contest Disney XD, gare di sci, truccabimbi, Cioccolata calda e frittelle, Baby fiaccolata.



Per maggiori informazioni: www.pontedilegnotonale.com