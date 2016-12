Sci: sulla neve le camere con... pista

Un hotel di design sulle piste, con una posizione unica nel punto più panoramico dell'Alpe di Siusi, l'altopiano tra i più belli d'Europa con il parco naturale dello Sciliar. Il cinque stelle Alpina Dolomites Gardena Health Lodge & SPA è una struttura unica e raffinata realizzata con criteri ecologici, ridotto impatto ambientale e un basso consumo energetico. Dalle finestre di tutte le sue camere si gode di una spettacolare vista. Estremamente raffinate la Spa e l'area wellness, dalla pelle bianca all'originalità degli arredi con vecchie radici essiccate. Straordinaria oasi di benessere è la piscina esterna, riscaldata, in cui dimenticare lo stress e la routine.



I panorami dell'Alpe di Siusi entrano prepotenti anche dalle vetrate dell'Adler Mountain Lodge, lussuoso resort a cinque stelle. Un vero e proprio rifugio di design, da cui partire con gli sci ai piedi per una giornata di sport. E' realizzato interamente con materie prime naturali, pregiati legni della regione, l'arte di intagliare e un'edilizia sostenibile. 30 suite, 12 baite private disposte ad arco attorno alla Lodge principale, una Spa e un centro fitness con vista spettacolare sulle montagne e sull'intero altipiano, zona relax sotto le stelle, una piscina panoramica esterna, riscaldata, dove nuotare circondati dalla neve, che fa da specchio al maestoso Sassolungo, perla delle Dolomiti.



Posizionato direttamente sulle piste e, non a caso, amato dagli sciatori, il Romantik Art Hotel Cappella di Colfosco (BZ) è il risultato del restauro di un antico maso e non trascura la cura del corpo e della mente, con un centro benessere che prende a modello i bagni turchi. A 1.645 metri di altitudine, in Alta Badia, si trova tra gli impianti di risalita della Valle Stella Alpina e il Passo Gardena, poco distante il circuito del Sellaronda e da un fun park per bambini.



All'Excelsior Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ) oltre mille chilometri di piste con la “p” maiuscola, aspettano gli sciatori direttamente fuori dalla porta dell'hotel, circondate, da qualunque parte le si guardi, dalle Dolomiti che sembrano non finire mai. E per il dopo sci, relax nelle 17 saune, piscine ed attrazioni della Spa.



Non è da meno neanche il Romantik Hotel Jolanda Sport di Gressoney La Trinitè (AO), a 1637 di altitudine, con il suo accesso direttamente dall'impianto di risalita. E dopo una giornata di sci, ci si rilassa nel Centro benessere dotato di piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese con minipiscina esterna a 9°, biosauna, bagno di fieno, bagno turco, palestra e zona beauty.



Sempre a Gressoney l'Hotel Monboso, ai piedi del massiccio del Monte Rosa, si trova a pochi metri dagli impianti di risalita Staffal-Gabiet da dove si può sciare fino ad Alagna e Champoluc. Oltre 200km di piste diversificate per ogni livello, rendono l'hotel il punto di partenza ideale per ogni tipo di sciatore.



Sci, ciaspole, slitte, qualsiasi mezzo per muoversi sulla neve, salvo le auto, che sono assolutamente bandite: l'hotel di charme Maison Cly si trova in un luogo unico e affascinante, Chamois, l'unico comune d'Italia senza strade carrozzabili, dove gli unici suoni che vi circondano sono quelli della natura. A 1800 m di altitudine, Chamois è il più alto comune della Valle d'Aosta ed è raggiungibile quando c'è neve solo con la funivia che parte da Buisson (frazione di Antey Saint André). Si esce dall'albergo (dalla tipica architettura di montagna, incontro tra legno e pietra, arricchita da elementi di design moderno) e le piste sono lì e si inerpicano fino ai 2500 metri d'altitudine. Imperdibili, gli itinerari per lo sci alpinismo che conducono fino ai 3000 metri e i fuori pista, in particolare quello su Cheneil. Con gli sci da fondo si arriva fino al vicino paese di La Magdeleine.



Il Kempisnki Grand Hotel des Bains di St. Moritz , unico 5 stelle di Saint Moritz con accesso diretto alla regione sciistica ed escursionistica di Corviglia, si trova proprio di fronte alla stazione della funivia. Anche la leggendaria pista di Hahnensee termina di fronte all'hotel e le piste di fondo del comprensorio della maratona engadinese gli passano proprio davanti.



Anche l'Hotel Alpina di Wagrain nel Salisburghese in Austria si trova proprio all'arrivo delle piste da sci, tra caratteristiche case di montagna in legno. Fa parte dell'associazione alberghiera l'Austria per l'Italia Hotels, e offre quindi un'ospitalità tutta italiana. E dopo una giornata passata sugli sci, ci si può immergere nella piscina panoramica coperta della Spa dell'hotel, o rilassarsi nel bagno turco aromatico e nelle saune finlandesi.



L'Alpen Resort Feuerberg in Carinzia, nella Regione di Villaco a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio, è un resort a 1700m direttamente sull'Alpe Gerlitzen, centro sciistico tra i più importanti della Carinzia. Si scia su 25 piste di diversi livello di difficoltà, per un totale di 42 chilometri battuti e 15 chilometri di itinerari sciistici naturali in neve fresca. L'hotel ha un'area wellness che affaccia direttamente sulle piste: le vasche idromassaggio di fonte alpina si trovano in gran parte all'aperto con ingresso al coperto. L'acqua piacevolmente calda (33°) avvolge e rilassa il corpo, mentre la fresca aria di montagna riempie i polmoni e risveglia le idee.



Il romantico Hotel Almdorf Seinerzeit, nella regione di Bad Kleinkirchheim in Carinzia, è l'ideale per gli sciatori che, oltre a magnifiche piste, cercano anche un soggiorno rilassante e contatto con la natura. La sua particolare struttura prevede veri e propri piccoli cottage in stile tradizionali, che vanno a formare una sorta di caratteristico villaggio. Davvero spettacolare anche la vista sulla valle che si apre davanti agli occhi una volta arrivati.