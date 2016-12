Il volto autentico dell’Engadina: Val Bregaglia

La Val Bregaglia scorre via veloce dietro al finestrino delle auto che sfilano verso St. Moritz : quasi non la si nota. Invece questa valle svizzera (per buona parte) di lingua italiana che congiunge Chiavenna con il Maloja è uno dei più bei segreti delle Alpi Centrali e un soggiorno invernale può essere una sorpresa a costi decisamente abbordabili per gli standard svizzeri e lo sfavorevole rapporto di cambio con l'euro.

La Val Bregaglia però è molto altro e vale la pena di sceglierla anche per viverla, senza spostarsi verso la mondana St. Moritz. La natura è molto selvaggia ed è dominata dalle pareti verticali del Pizzo Badile (3.308 metri), una delle vette più spettacolari delle Alpi Centrali, teatro di imprese alpinistiche importanti. Il più bel panorama sul Badile è quello che si può godere da Soglio, tanto che il pittore Giovanni Segantini (era solito svernare proprio nel villaggio)la definì "la soglia del Paradiso".



Con le ciaspole sotto la luna - Una vacanza in Bregaglia è soprattutto un connubio tra natura e cultura. Il suggerimento è quello di fare una salutare gita con le ciaspole, che permette di godere nel migliore dei modi della natura invernale e bruciare calorie. Ci sono tour per tutti i livelli prenotabili con le guide direttamente presso gli uffici del turismo. Si possono scegliere tour introduttivi di 2 ore, escursioni brevi o giornaliere. È anche possibile "ciaspolare" con la luna piena: sempre in loco tutti i consigli su tour individuali, i percorsi segnati e le informazioni sul noleggio dei materiali.



Una terra di artisti - Qui infatti è nato il famosissimo scultore Alberto Giacometti, qui ha vissuto e dipinto un altro artista del calibro di Varlin (Willy Guggenheim) e, come già detto, a Soglio svernava Giovanni Segantini. In inverno c'è la possibilità di una vacanza sulle tracce di Alberto Giacometti, grande pittore svizzero, altro insigne rappresentante di una grande dinastia d'artisti. Si tratta di una proposta che permette, camminando nella natura, di fare esperienza dei paesaggi e dell'opera bregagliotta di Alberto e dei fratelli Ugo e Augusto in ambiente autentico.



Prezzi vantaggiosi - Un vantaggio da considerare è che è possibile sciare in Engadina a prezzi da piccola località sciistica italiana. I villaggi della valle, Soglio, Bondo, Stampa, distano circa 25 minuti dagli impianti dell'Engadina, mentre il passo del Maloja è a soli 10 minuti dai comprensori sciistici. Soggiornare nei piccoli e graziosi hotel della valle però permette di risparmiare molto.



Maggiori informazioni : www.bregaglia.ch



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it