Alto Adige: la neve di charme nei masi di alta montagna

La tranquillità, il paesaggio candido e i rumori ovattati della natura dell'Alto Adige regalano momenti di vera pace, che rendono la vacanza un momento indimenticabile e soprattutto consentono agli ospiti di tornare alla vita quotidiana più rilassati ed equilibrati, allontanando per qualche tempo lo stress che attanaglia. In parte, contribuisce a questo stato di benessere psicofisico anche la colazione contadina tipica dei masi Gallo Rosso, composta di prodotti buoni, sani e genuini, spesso provenienti direttamente dai campi del maso in cui si alloggia: pane fresco, burro, latte, uova, frutta, marmellate, succhi di frutta e sciroppi e tanto altro sono delizie che fanno iniziare la giornata all'insegna del buonumore e della soddisfazione.



Ritmo della natura - In inverno, nei masi il ritmo del lavoro agricolo si riduce notevolmente e così i contadini possono dedicarsi agli ospiti coinvolgendoli in diverse attività, come corsi di cucina e di bricolage, lavori in stalla o anche camminate nella natura alla scoperta di luoghi incontaminati e di panorami mozzafiato, slittate sulla neve o sci. Gli ospiti più piccoli possono aiutare la padrona di casa a cucinare semplici piatti o dolcetti tradizionali, andare in stalla per dare da mangiare e coccolare gli animali, oppure possono esprimere la loro creatività assemblando materiali vari per realizzare piccoli oggetti di bricolage, o semplicemente giocando nella sala giochi per bambini.



Comfort e semplicità - Ogni appartamento, inoltre, offre un comfort di alto livello ed essendo ben attrezzato, risulta molto comodo ed estremamente accogliente dopo una giornata sulla neve; per chi preferisce la compagnia, è possibile trascorrere del tempo nella stube, punto di incontro per gli ospiti, a leggere un libro, scambiare qualche chiacchiera o ad ascoltare le storie e i racconti che appartengono alla tradizione altoatesina e che le famiglie contadine si tramandano di generazione in generazione. Alcuni masi, inoltre, sono dotati di zone relax, con sauna o, addirittura, piccole SPA contadine. Le famiglie di contadini amano il loro lavoro e ancor di più stare con le persone, con gli ospiti. Per questo in un maso Gallo Rosso si arriva come ospiti e si riparte come amici.



