In Alta val Badia dopo lo sci non ci annoia

Oltre allo sci, tante le occasioni di divertimento in Alta Val Badia. Anche quest'anno verrà allestito l'ormai tradizionale mercatino di Natale nel suggestivo centro di Corvara. Nelle casette di legno si possono acquistare decorazioni natalizie, articoli artigianali, ma anche prodotti e specialità locali. Diversi concerti proposti da gruppi locali, allieteranno ulteriormente l'atmosfera natalizia. Da non perdere l'arrivo di Babbo Natale il 25 dicembre che incontrerà i bambini con dolci soprese e il 3 gennaio arriverà la befana con dolci e tanto divertimento per i più piccini.



Conoscere i masi - Per conoscere da vicino la vita del maso e le sue magiche atmosfere pre-natalizie, ecco un'esclusiva iniziativa nel maso di Alfarëi, una struttura antica, del 13°-14° secolo, che si trova sopra Badia. Si parte a piedi con le fiaccole dal centro della frazione di San Leonardo, per raggiungere il maso Alfarëi, dove i partecipanti hanno la possibilità di assistere, ad una lezione di addobbi natalizi, usando principalmente materie prime naturali. Seguiranno lezioni di preparazione del dolce tipico altoatesino, chiamato “zelten”, a base di frutta secca. L'evento viene proposto il 23 dicembre 2015.



Per chi ama l'arte – Ecco poi la fiaccolata che partirà lunedì 28 dicembre alle 21.00 dalla località Altin in prossimità della centralina elettrica disegnata da Vudalfieri per raggiungere le opere d'arte del “Trú di artisć”, il Sentiero degli artisti, allestito lungo il torrente tra La Villa e San Cassiano. dove si potranno ascoltare le melodie natalizie proposte dal coro locale, in mezzo al bosco sulla neve, in un'atmosfera unica e soprattutto autentica. Il primo appuntamento è previsto per martedì 22 dicembre con il coro Provoxis mentre il secondo appuntamento si terrà lunedì 28 dicembre con il coro giovanile Kyrios.



Sciare con gusto - Prosegue naturalmente l'iniziativa Sciare con gusto che prevede dell'anno tre eventi di grande richiamo organizzati in collaborazione con Joe Bastianich, ambasciatore dell'iniziativa. All'Hotel La Perla gli altri due eventi, in programma il primo per domenica 27 dicembre. In compagnia di Joe Bastianich si terrà alle ore 16.00 una degustazione guidata di vini, spaziando tra quelli della Bastianich Winery e i suoi vini del cuore. La partecipazione necessita di prenotazione. Lunedì 28 dicembre, show ad alta quota con la musica di Bastianich che a partire dalle 13.30, intratterrà gli ospiti del rifugio Club Moritzino. Martedì 29 dicembre, sempre all'hotel La Perla, avrà luogo dalle ore 22.00 un'esibizione musicale chitarra e voce di Joe Bastianich.



