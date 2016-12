Il Giappone? Un paradiso per chi ama sciare

Pochi sanno infatti che il Giappone è nel mondo fra i paesi con più intense e continue precipitazioni nevose. Non solo, l'arcipelago del Sol Levante dispone di oltre seicento stazioni sciistiche - escluse le isole del sud - confortate da una neve "polverosa", asciutta e "leggera" che viene considerata tra le migliori al mondo. Non a caso ha ospitato due Olimpiadi Invernali a Sapporo (1972) e Nagano (1998).



Una neve da campioni - Da Tokyo prenotando un volo per tempo, come suggerisce His Italia, in meno di due ore si raggiungono i comprensori di Sapporo, con stazioni sciistiche e piste che non conoscono la neve artificiale ed è nota a surfer e sciatori per la sua caratteristica "powder snow". Non solo il capoluogo ma l'intera isola di Hokkaido è un vero paradiso degli sport invernali fra sci alpino, snowboard, snowbike, motoslitta, rafting, cross crountry, para-skiing, fino alle escursioni con ciaspole o su slitte. Hokkaido è famosa anche per i suoi magnifici paesaggi, resi ancora più belli e poetici dal candore della neve.



Il sacro relax - La natura intatta dell'isola più settentrionale del Giappone (al 40° parallelo, come le più note località sciistiche italiane, austriache e svizzere) offre ai meno sportivi la possibilità di dedicarsi una 'pausa sacra' immergendosi nei celebri 'onsen': sorgenti termali riscaldate da lava vulcanica.