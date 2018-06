Viaggi di nozze, gli italiani vogliono sentirsi vip

Gli italiani e le italiane cercano destinazioni da favola, sistemazioni ricercate ed esperienze particolari, magari ispirate ai trend lanciati dalle coppie di celebrità. O addirittura dalle coppie reali, vedi Meghan e Harry. Per il 2018 CartOrange, azienda specializzata in lune di miele su misura ha individuato quattro proposte in linea con le ultime tendenze in fatto di lusso e di stile.



Sudafrica e Oceano Indiano - In attesa di sapere dove andranno in viaggio di nozze i neosposi reali Harry e Meghan gli sposi italiani si dimostrano molto attratti dai luoghi cari alla nuova generazione di reali d’Inghilterra. Il desiderio di sentirsi principi e principesse porta sempre ai primi posti fra le preferenze le classiche isole tropicali come le Seychelles, dove nel 2011 William e Kate trascorsero la luna di miele su un’isola privata. Un esempio? Kapama Karula Game Reserve in Sudafrica, dove, oltre a godere di un trattamento a cinque stelle, si potrà vivere l’esperienza dei safari a contatto con la natura, anche dormendo in lussuose tende, per vedere da vicino i “big five”, i grandi animali della savana: elefante, leopardo, leone, rinoceronte e bufalo. Dopodiché, alle Seychelles sarà possibile rilassarsi sulle magnifiche spiagge di La Digue, magari pernottando nel resort Le Domaine de L'Orangeraie, oasi di benessere immersa nel verde e lontana da ogni frenesia.



La New York più glamour - New York vuol dire moda, stile, vita notturna e lusso urbano. Chi vuole vivere la Grande Mela al top pernotta al The Standard High Line, boutique hotel che si trova in una delle zone attualmente più alla moda della città, ai piedi della High Line (la linea ferroviaria sopraelevata riconvertita da poco a parco di design) nel Meatpacking District.



Il Giappone tra lusso e tradizioni – Da qualche anno il Giappone si è affermato come una delle mete top per i viaggi di nozze. È apprezzato per i contrasti e la sensazione di assoluta diversità che offre: una destinazione futuribile ed esotica al tempo stesso, con le sue tradizioni millenarie, i suoi sapori incredibili, i piccoli dettagli che stupiscono a ogni passo. Imperdibile è il pernottamento all'Hotel Chinzanso oppure al Grand Hyatt di Tokyo, l'hotel divenuto famoso per essere stato la location del film di Lost in Traslation, dove oltre a una delle viste più belle della città si può prendere un delizioso aperitivo o fare una cena spettacolare in tutti i sensi.



Polinesia francese per vivere il sogno – Per finire, una meta sinonimo universale di lusso e di sogno è la Polinesia francese, non a caso scelta per la luna di miele da celebrità come Pippa Middleton e Nicole Kidman. Una meta per chi ha la possibilità di “strafare”. Si tratta di un paradiso in mezzo al Pacifico, dall’altra parte del mondo, e ha dunque dei costi decisamente alti anche solo per il viaggio. Se poi, una volta qui, si vuole aggiungere all’esperienza un hotel da mille e una notte, si può pernottare al St. Regis a Bora Bora, oppure al super esclusivo The Brando Resort sull’isola privata di Tetiaroa. E per chi ritiene che il vero lusso sia viaggiare in un luogo fuori dal mondo, lontano dal turismo di massa, CartOrange consiglia Maupiti, isola ancora meno facilmente raggiungibile e che regala le atmosfere e le emozioni di una Bora Bora incontaminata.