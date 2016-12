New York d’autunno, sfavillante e accogliente

Da non perdere in autunno una passeggiata nei parchi, per ammirare lo spettacolo del foliage. A Central Park, Central Park Conservancy propone visite guidate tutta la settimana, per conoscere la storia e l'ecologia del parco. A Brooklyn, BQE Tours organizza tour al Brooklyn Bridge Park e nel quartiere degli artisti di DUMBO. A Staten Island, da visitare il parco Greenbelt, incluso nel Forever Wild Greenbelt Tour di Cititrek Sono disponibili inoltre diversi tour gratuiti. Free Tours by Foot (propone tour in diversi quartieri (con o senza guida) tra cui Harlem e Buschwick, visite a tema con guida sulla street art e tour di notte. Per una reale esperienza locale, Big Apple Greeter propone visite guidate con i suoi volontari, tutti newyorkesi DOC, che portano i visitatori a scoprire i diversi quartieri della città.



Una passeggiata tra i secoli - A Staten Island sono disponibili tour tematici nella Historic Richmond Town dove apprendere come era la vita dei newyorkesi nel 17° secolo, mentre Carreta Tours (ropone tour personalizzati per conoscere i quartieri e la cultura del distretto. Cititrek è la scelta giusta per visitare City Island nel Bronx, camminando tra le sue stradine e scoprendo la storia di questo antico villaggio di pescatori presso il Museo Nautico. Metropolitan Walks offre tour personalizzati guidati da Andrew Smith con interessanti aneddoti sulla storia meno nota della città, a Washington Square Park e in altri quartieri. Con Inside Out Tours i visitatori potranno ammirare l'architettura delle più grandi icone di Midtown Manhattan come il Chrysler Building e le Nazioni Unite. A Lower Manhattan, The Wall Street Experience e Wall Street Walks propongono tour guidati da esperti di Wall Street pronti a condividere le loro conoscenze sulla storia, l'architettura e i traguardi finanziari della capitale mondiale della finanza. I fan di Broadway possono rivolgersi a Walks of New York per il tour Disney on Broadway, che include una passeggiata alla scoperta dei principali landmark di Broadway e la possibilità di provare i costumi di scena al New Amsterdam Theatre.



Gastronomia global - Tantissimi anche i tour gastronomici, a partire da Turnstile Tours che permette di assaggiare piatti caraibici e dell'America Latina e di visitare la ”Avenue di Puerto Rico” di Brooklyn. Per mangiare come i “local”, Food on Foot Tour propone tour guidati dai residenti o senza guida per gustare gli originali New York bagel, assaporare la cucina asiatica nel Queens o assaggiare i migliori sandwich della città. Ahoy New York Food Tours accompagna gli amanti del cibo nelle gastronomie e ristoranti a gestione familiare di Little Italy e Chinatown. In collaborazione con il celebrity-chef Mario Batali, Greenwich Village Food Tour di Walks of New York offre un'esperienza culinaria nelle esclusive trattorie del quartiere inclusi due dei ristoranti italiani dello chef. Williamsburg Bites Tour proposto da Like a Local Tours permette di gustare piatti golosi e godere un'incredibile vista dello skyline, nel quartiere più trendy di Brooklyn



Maggiori informazioni : nycgo.com/alltours



