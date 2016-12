Gli infuocati colori dell’autunno giapponese

<p>Il Monte Fuji visto dal lago</p>

Del Giappone si ha generalmente un'immagine ipertecnologica, oppure assolutamente urbana: ma il Paese del Sol Levante è invece una meraviglia di paesaggi naturali, ricchissimo di territori boscosi e intatti, selvaggi addirittura. Il momento migliore per visitarlo è proprio l'autunno quando i suoi panorami più vasti e gli angoli che mostrano la delicatezza di stampe su carta di riso. Kioto è famosa per il suo foliage autunnale e proprio vicino a questa città, a Kurama, il 22 ottobre si celebra il suggestivo Festival del fuoco. A nord di Kyoto ecco il tempio montano di Jingo-ji, uno dei luoghi deputati per ammirare i paesaggi autunnali. Infatti percorrendo una lunga scalinata si giunge ad un punto panoramico da dove si domina tutta la valle del fiume Kiyotaki-gawa, accesa dalle varie sfumature di rosso. Nel resto del paese fino a novembre si organizzano le Momiji-gari, escursioni per ammirare appunto i paesaggi infuocati dall'appassire infuocato dei tanti boschi, parchi e giardini. Nell'Isola di Hokkaido ci si può recare ad esempio al Daisetsuzan National Park; nel Giappone centrale ci si può godere lo spettacolo attorno al lago più alto del Giappone, il Chuzenji-ko. Anche Tokyo non è esente dal fascino del foliage, che colora di giallo e d'oro i maestosi giardini del Palazzo Imperiale di Tokyo.