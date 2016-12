Le spiagge più bianche dei Caraibi? Quelle di Aruba

Aruba è un'isola non molto estesa (119 chilometri quadrati) e piuttosto pianeggiante nel Mar Caraibico , a nord del Venezuela : è famosa per le sue bianchissime spiagge e per il suo mare cristallino , che le ha decretato un successo crescente nel settore del turismo: Aruba si conferma, anno dopo anno, una destinazione in crescita, anche per le tante attività e le tante attrazioni che ne fanno una meta sempre più ambita.

L'Isola di Aruba è entrata a pieno di diritto nella classifica delle mete che hanno registrato un maggiore aumento nel numero di visitatori nel 2015: + 15.2% (e 1 milione di turisti ) seguita, nell'area caraibica, da Barbados, Haiti e preceduta solo da Cuba. I punti di forza sono sicuramente le spiagge, il mare turchese, il clima soleggiato tutto l'anno, ma soprattutto la sicurezza che si respira sull'Isola, l'ampia offerta di resort e l'ottima ristorazione.



Spiagge glamour - Le spiagge sono quanto di meglio si trova dei Caraibi: Palm beach, costeggiata da ganri hotel molto glamour; Eagle beach, riconosciuta tra le più belle del mondo, tra l'altro attrezzatissima per tutto ciò che serve al bagnante ; Malmok beach, paradiso dei surfisti; Druif beach che ha fatto del relax la sua vocazione.



Due festival alla settimana - Ma Aruba vive di musica e di allegria: così ogni martedì si svolge il Bon bini festival con danze folcloristiche, e le caratteristiche gioiose musiche locali accompagnate da strumenti autoctoni come il cuarta, il wiri, il raspu, il caja di orgel una sorta di organettoricavato dai barili di petrolio. E ogni giovedì sera ecco il Carubbian Festival a San Nicolas, che unisce tutto il fascino delle musiche dei caraibi alle delizie della cucina locale.



La fabbrica della salute - Un'altra curiosità è certamente la fabbrica e il museo dell'Aloe, la pianta dai benefici effetti il cui succo viene prodotto a d Aruba in grandi e pregiate quantità. Ma c'è anche un ricco e interessante museo storico e un museo archeologico . Non c'è da annoiarsi anche perché la città di Oranjestad, capitale dell'isola, vi attende per uno shopping a tutto campo, anche con centro commerciali modernissimi in cui si può trovare veramente di tutto.



Sport e cultura - Aruba, anche per l'assoluta bellezza della natura e della fauna, si colloca per il mercato italiano tra le mete più richieste soprattutto per i viaggi di nozze: le coppie la scelgono per i romantici resort sulla spiaggia, per la qualità dei servizi e la varietà di attività sportive e culturali che offre, tra le quali resort e Spa di eccellente qualità. Dall'Italia Aruba si raggiunge in aereo via Amsterdam.



Per maggiori informazioni : it.aruba.com