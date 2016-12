Voglia di mare, voglia di sole: Creta ti aspetta

E' il mare, naturalmente, l'attrattiva dominante di Creta: soprattutto la costa settentrionale con un ventaglio di spiagge bianchissime e quasi mai eccessivamente frequentate, dai nomi suggestivi come Falassarna, Elafonissi, oppure Georgopulo che è circondata dal palmeto più vasto d'Europa e che promettono bagni favolosi. La primavera è una stagione d'oro per andare alla scoperta di quest'isola che non offre soltanto tutte le possibili delizie balneari.



Impossibile annoiarsi - Anche l'interno dell'isola è all'altezza della costa e, per scoprire l'isola, la cosa migliore è di munirsi di un'automobile, che conviene noleggiare visti i prezzi assolutamente accessibili: le strade sono in ottimo stato e circumnavigare l'isola è un'avventura da ricordare. Cnosso e Festo, con le loro uniche testimonianze di architettura minoica meritano senz'altro una tappa come il museo di Iraklion dove sono conservati affascinanti reperti di quella civiltà per molti versi misteriosa. Creta è un piccolo continente, con i fiumi e con montagne che sfiorano i 2500 metri come lo spettacolate Monte Ida. E a Creta ci sono anche curiosità naturali, come le spettacola Gole di Samaria lunghe fino a 18 chilometri ( in una delle grotte di Samaria Zeus fu allevato dalle Ninfe) gli altopiani con valli che sembrano ritagliate da paesaggi alpini con i mulini a vento e con panorami mozzafiato, soprattutto in primavera quando la fioritura riempie i prati di mille colori.



Le tradizioni della costa meridionale – La costa meridionale di Creta è meno celebre, ma possiede bellissime e tranquille spiagge ghiaiose: il mare è sempre cristallino e invitante e le località balneari di Preveli, Agia Fotia, Matala hanno il vantaggio di aver mantenuto integro lo spirito dell'isola, fatta di una incredibile ospitalità e cordialità. Tradizioni che si traducono in una gastronomia particolare e gustosissima: carne di pollo e di agnello e verdura di stagione la fanno da padroni sulle tavole dei tanti ristoranti e nelle taverne che offrono sempre pesce appena pescato: da non perdere gli chtapodi, polipetti cucinati alla griglia, i Kalamarakia, calamari fritti o grigliati e la Barbuni, ovvero la triglia cucinata in varie e saporitissime maniere: e per finire un brindisi con il Raki, l'acquavite isolana che ha la fama di non ubriacare.



Maggiori informazioni: www.cretagrecia.com



Condizioni atmosferiche a Creta in tempo reale: www.meteo.it