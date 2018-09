Isole Vergini Britanniche: il meglio dei Caraibi

Destinazione celebre a livello mondiale, acclamata dagli appassionati di barca a vela e yachting, le BVI presentano una topografia così varia e dinamica da offrire l'opportunità unica di "saltellare" con facilità tra le varie isole che compongono l’arcipelago. Le Isole Vergini Britanniche stanno tornando in splendida forma, dopo essere state colpite l’anno scorso dal passaggio degli uragani Irma e Maria, e il loro fascino esclusivo, che da sempre le contraddistingue, continua ad ammaliare turisti e residenti stessi.



Un paradiso per i sub - Infatti, ogni isola si contraddistingue per l’etereogeneità delle sue bellezze culturali e naturali. Tra queste, troviamo l’unicità di The Baths, a Virgin Gorda; il caratteristico Anegada Flamingo Pond, che sorge sull’omonima isola; la spettacolare spiaggia di White Bay, a Jost Van Dyke; la sommità del Sage Mountain, a Tortola.Oltre agli appassionati di yachting, le BVI richiamano sulle loro coste gli amanti di snorkeling, escursionismo e turismo sostenibile nonchè coloro che desiderano vivere esperienze subacquee di rara intensità, grazie ai fondali dell’arcipelago che custodiscono alcuni dei più affascinanti relitti sommersi dei Caraibi, come il celebre RMS Rhone. Ma ecco le caratteristiche delle isole più celebri.



Anegada - Unica isola piatta delle BVI, ammalia i visitatori con le sue candide spiagge, l’incredibile barriera corallina, la terza più vasta dei Caraibi orientali e la sua ricca fauna locale, come i caratteristici fenicotteri rosa e l’Anegada Rock Iguana. Vi suggeriamo di venirci a novembre, quando l’isola si anima per l’Anegada Lobster Festival, che si terrà dal 24 al 26 novembre 2018, durante il quale si può gustare la famosa e deliziosa aragosta di Anegada.



Virgin Gorda - Forse la più iconica delle BVI, vi arricchirà culturalmente con le rovine spagnole del Little Fork National Park, Copper Mine, le antiche miniere di rame e una delle attrazioni più popolari, il The Baths National Park, con gli iconici massi di granito.



Tortola - E' l'isola principale dell’arcipelago, ospita la capitale, Road Town e la maggior parte delle attività e offre un ambiente naturale di rara bellezza, come il Sage Mountain National Park e spiagge bianchissime tra cui Apple Bay, Brewers’ Bay, Lambert Bay, Long Bay Beach e Cane Garden Bay.



Guana Island - E' l’esclusiva isola resort offre una delle migliori viste sull'arcipelago e bar privati sulla spiaggia.



Per maggiori informazioni: www.bvitourism.it