Dieci splendide spiagge, super fotografate in tutto il mondo

Sono bellissime, molto famose e frequentate e, soprattutto, super-fotografate . Del resto, come resistere alla tentazione di portarne a casa queste meravigliose spiagge , almeno in un’immagine per ricordo? Ecco allora dieci angoli di paradiso, tutti da sognare aspettando il momento di partire per le vacanze .

ILE AUX CERFS, MAURITIUS – Letteralmente significa “Isola dei cervi” ed è uno dei luoghi più incantevoli di Mauritius. E’ celebre per il gioco di colori delle sue acque cristalline tra le dune di sabbia bianca e per la sua vegetazione rigogliosa.



ANSE SOURCE D'ARGENT, SEYCHELLES - E’ una delle spiagge più celebri dell’arcipelago, con acque basse turchesi, colori da sogno, la spiaggetta di sabbia bianchissima e le imponenti rocce di granito che circoscrivono una sorta di meravigliosa piscina naturale.



WHITEHAVEN BEACH, AUSTRALIA - E’ un vero gioiello situato nel Pacifico del Sud, con dune di sabbia bianca e un'acqua turchese come una gemma. Qui vive una fauna marina straordinaria, tra cui delfini e varie specie di tartarughe.



HORSESHOE BAY, BERMUDA - E’ una baia a forma di ferro di cavallo, con una splendida spiaggia di colore rosato. L’insenatura è circondata da grandi formazioni rocciose costellate di grotte e piccole anse, in cui appartarsi per una maggiore tranquillità.



CAYO COCO BEACH, CUBA - E’ una delle spiagge più belle di Cuba; offre il classico paesaggio tropicale, con sabbia bianca, mare trasparente e vegetazione lussureggiante. In questo luogo vivono anche molte specie di uccelli, tra cui gli ibis bianchi e i fenicotteri rosa, dei quali si trova qui una delle colonie più grandi al mondo.



AO NANG BEACH, THAILANDIA - Questa celebre e bellissima spiaggia offre il meglio di sé al momento del tramonto, con le grandi rocce calcaree che riflettono i colori incandescenti del cielo e del mare.



BAIA DO SANCHO, BRASILE – Si trova nell'arcipelago Fernando de Noronha, a 350 km dalle coste brasiliane, nell'Oceano Atlantico: Una mezzaluna di sabbia dorata lambita da un mare di smeraldo e circondata da una vegetazione lussureggiante. Si raggiunge a piedi, attraverso un piccolo sentiero, ma la bellezza del luogo merita un po’ di impegno.



GRACE BAY, TURKS AND CAICOS – Questa splendida spiaggia corallina si trova nell’arcipelago caraibico, appartenente ai territori d’oltremare del Regno Unito, nell’Oceano Atlantico. La ricetta è quella che tutti si aspettano: spiaggia sottile come cipria, mare fantastico, sfumature di turchese da incantare la vista.



ELAFONISS, CRETA - GRECIA – Situata sulla costa sudoccidentale di Creta, è la spiaggia più bella e famosa dell’isola e una delle più belle del Mediterraneo. Si trova su una piccola isola di dune di sabbia, cosparsa di cespugli e collegata alla terraferma da un istmo sabbioso di circa 200 metri che, con l’alta marea, viene ricoperto dall’acqua. E’ circondata da una laguna di acque basse e calde.



CALA GOLORITZE, BAUNEI – SARDEGNA - Questa incantevole insenatura situata nella parte meridionale del golfo di Orosei, in provincia di Nuoro, si è formata nel 1962 a seguito di una frana. E’ celebre per il pinnacolo alto 143 metri che sovrasta la cala. E’ inserita dal 1995 nella lista dei Patrimoni dell'Umanità Unesco.