Polinesia mitica: il magico celeste di Raiatea

Il cuore dell’isola è rappresentato dal sacro marae di Taputapuatea, un ampio sito archeologico dichiarato Patrimonio UNESCO. È considerato ancora oggi un posto estremamente significativo nell’isola, una vera e propria gemma per i visitatori.



La prima isola abitata a est delle Figi - Raiatea è nota anche come la culla della cultura Polinesiana: è stata la prima isola abitata e il punto di partenza per l’espansione nel Pacifico. Un’escursione sul monte Temehani permetterà di scoprire il simbolo dell’isola, il tiare‘apetahi, un meraviglioso fiore che cresce solo a Raiatea. Secondo una leggenda il delicato rumore dei petali che si schiudono all’alba è come il suono del cuore spezzato di una donna a cui era stato impedito di sposare il figlio di un re tahitiano. Un altro piacevole modo per esplorare la natura di Raiatea è un giro in kayak sul fiume Faaroa, l’unico navigabile nelle Isole di Tahiti, nel cuore della foresta tropicale di purau, bamboo e mape.



L'aria profuma di Monoi - Oggi, è una delle destinazioni più amate per le vacanze in barca a vela, grazie ai numerosi attracchi e baie. Inoltre, grazie a un servizio shuttle via mare è possibile raggiungere l’incantevole isola di Taha’a, che si trova nella stessa laguna ed è caratterizzata dalla fragranza di vaniglia Monoi, che si diffonde nell’aria grazie alle piantagioni in tutta l’isola. Raiatea si trova a 45 minuti di volo da Tahiti ed è in grado di offrire un’esperienza indimenticabile agli amanti di mare, natura e cultura. destinazione perfetta per sailing. Un’altra idea è quella di esplorare Taha’a, nota come l’isola della vaniglia, o fare snorkeling tra i coralli, con lo sfondo di Bora Bora.



Per maggiori informazioni: www.tahititourisme.it