Isole Cook: la Polinesia formato famiglia

La natura accogliente di questo angolo di Nuova Zelanda Polinesiana si aggiunge, infatti, ad una lista infinita di attività e attrazioni per le famiglie, insieme alle numerose strutture ricettive in cui genitori e bambini sono i benvenuti, con prodotti e servizi appositamente progettati per loro.



Dalle danze alle corse dei granchi - Le Cook presentano una ricca offerta d’intrattenimento per grandi e piccini, dalle corse di granchi allo snorkeling nella laguna, dalle passeggiate nelle foreste dell'isola agli spettacoli culturali. Ma nessuna visita è completa se non si colgono anche le mille opportunità che arrivano al calar della notte. Potreste conoscere, ad esempio, le gustose specialità cookiane prendendo parte al “Progressive Dinner”, un tour gastronomico di circa tre ore che permette di gustare dell’ottimo cibo spostandosi di casa in casa. Ogni occasione, poi, è buona per danzare, soprattutto durante le frequenti “Island Nights”, quando le danzatrici invitano i turisti a salire sul palco per unirsi al ballo.



Sorkeling per ragazzi - Alle Cook, si sa, l'acqua è l’elemento principe, anche nelle proposte di intrattenimento. Le famiglie possono esplorare le splendide lagune e barriere coralline facendo snorkeling oppure con immersioni guidate per ragazzi con le bombole in 3-4metri di profondità, in tutta tranquillità e sicurezza (molte strutture ricettive forniscono strumentazione gratuita). Un giro in crociera nella laguna di Rarotonga su di una barca con pavimento di vetro diventerà una delle esperienze naturali più indimenticabili del viaggio, così come le uscite di pesca o in kayak, paddleboard, kite surf e banana boat.



Natura incontaminata - L’offerta non è limitata all'isola di Rarotonga, ma raggiunge Aitutaki, dove si può noleggiare una barca e fare un picnic in uno dei tanti Motu (isolotti) disabitati che circondano l'isola. Si può raggiungere anche Atiu, la terza isola per dimensioni dell'arcipelago, circondata da spettacolari formazioni coralline chiamate makatea, e da insenature segrete di sabbia bianca abbagliante. La sua giungla lussureggiante ospita un’importante popolazione di uccelli, oltre ad imponenti grotte calcaree.



Squisita cucina “global” - Oltre a pizza, pasta, cibo americano e asiatico, nei molti ristorantini informali a carattere familiare i visitatori possono degustare carne di maiale, pesce e pollo, servito con patate dolci, platano e banana, papaya, mango e frutto della passione, sapori tipici della cucina locale. Per quanto riguarda le possibilità d’alloggio, le famiglie possono scegliere tra appartamenti turistici o resort adatti alle famiglie. A Rarotonga, ad esempio, ci sono tre grandi complessi che includono clubs per bambini.



Maggiori informazioni: www.cookislands.travel