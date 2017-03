Hotel bizzarri: una notte appesi a un albero nell’albergo a sfera

Se da bambini avete sognato di dormire in una casetta su un albero, il vostro desiderio può diventare realtà in una struttura a tutto comfort e bizzarra quanto basta: Il Free Spirit Spheres, un curioso resort composto da tre cabine di forma sferica sospese agli alberi del bosco della Vancouver Island, in Canada. Si dorme sospesi a oltre quattro metri di altezza in un accogliente nido equipaggiato con tutti i comfort, per un soggiorno davvero a contatto con la natura.