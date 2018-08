Gli hotel in mezzo al nulla

Secondo un’indagine di Hotels.com, negli ultimi due anni è in corso una forte escalation delle prenotazioni in contesti isolati e fuori dai circuiti turistici di massa, con una crescita addirittura del 60% di ospiti che effettuano recensioni molto positive dedicate ad alberghi e strutture “off-grid”, ossia ubicati in luoghi nel mezzo del nulla. Ecco gli hotel top “nel mezzo del nulla”.



Notti nel deserto negli Emirati Arabi Uniti - Anantara Qasr al Sarab Desert: sedetevi, rilassatevi e godetevi la pace e la tranquillità nel deserto. Un hotel incastonato tra spettacolari dune di sabbia, quelle del deserto di Anantara Qasr al Sarab, che è la quintessenza del "mezzo del nulla". Questo hotel di lusso con Spa, offre molto spazio per rilassarsi e opportunità di safari.



Tundra ghiacciata in Svezia - L'Icehotel è il posto giusto per “congelare” il tempo. Ci sono infinite opportunità per rilassarsi e godersi la splendida aurora boreale. C'è una selezione di camere calde e fredde disponibili, comprese le Art Suites, ognuna individualmente intagliata a mano e mantenuta tra -5 e -8°C.



Vita nella giungla a Bali - Il Four Seasons Resort Sayan è il posto ideale per chi cerca una fuga romantica e fuori dai sentieri più battuti. Il resort è una gemma ben nascosta, che sorge dalle risaie sopra il fiume Ayung. Il complesso di 60 camere è circondato da lussureggianti colline e giardini profumati di Sayan, offrendo agli ospiti un epicentro spirituale. È giunta l’ora di godervi panorami squisiti nel puro lusso.



Dormire nelle grotte in Turchia – Il Gamirasu Cave di Urgupg potrebbe essere su un altro pianeta ma in realtà è nascosto tra la bellissima e aspra regione della Cappadocia in Turchia. Grazie al design grandioso e alla bellezza sorprendente, questo eccentrico hotel offre il massimo del lusso, sia sopra sia sotto la terra.



Casa sull’albero in Thailandia - Il Keemala è un tranquillo ‘paese delle meraviglie’ situato in modo spettacolare sopra un baldacchino in cima alla vegetazione della foresta pluviale dell'isola. Situato a 40 minuti da Phuket, il resort, dotato di 38 camere, offre bagni indipendenti, lezioni di yoga e un bar a bordo piscina. Inoltre, le splendide ville di Birds Nest offrono persino piscine private a sfioro nel cielo.



Nel folto della vegetazione tropicale ai Caraibi - Il Jade Mountain Resort sull’isola di St. Lucia è affacciato su centinaia di km2 di spiaggia, questo resort dei Caraibi su una lussureggiante collina tropicale ed è uno degli hotel più affascinanti del mondo. Offre un centro benessere completo, strutture per il fitness, campi da tennis e una piscina a sfioro. Alcune suite dispongono anche di una piscina privata con vista sulle montagne. La sua posizione offre agli ospiti un ‘santuario’ esclusivo.



Vita nel Ranch in California – Il Calistoga Ranch nella Napa Valley offre un vero assaggio di lusso appartato, con laghi privati, colline ondulate e foreste lussureggianti. Adagiatevi su un lettino e sorseggiate del vino per celebrare una vacanza superba nella cool Cali.



Buen retiro rurale in Cile – Nascosto nella Patagonia cilena, il Remota Hotel è l’ epicentro mondiale di bellezza naturale in cui gli ospiti possono godere di panorami. L'hotel offre un porto turistico, un centro benessere, una piscina, un giardino e una biblioteca. Gli ospiti possono utilizzare questo splendido hotel come base per esplorare le vicine foreste native, isolotti e ghiacciai.



Soggiorno nei Silos in Nuova Zelanda - Il Silostay Little River sorge nella pittoresca cittadina di Little River, in Nuova Zelanda. E' costruito utlizzando silos riqualificati, che offrono un'esperienza unica e straordinaria. Un complesso di alloggi innovativo ed ecologico unico al mondo.