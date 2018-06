Dieci paradisi del mondo in cui la natura dà spettacolo 1 Isole Phi Phi – Thailandia Istockphoto 1 di 10 2 Cascate di Iguazu - Brasile, Argentina Istockphoto 2 di 10 3 Trolltunga – Odda - Norvegia Istockphoto 3 di 10 4 Ahu Tongariki - Isola di Pasqua Istockphoto 4 di 10 5 Strokkur - Islanda Istockphoto 5 di 10 6 Petra – Giordania Istockphoto 6 di 10 7 Catedral de Marmo - Cile Istockphoto 7 di 10 8 Viale dei Baobab - Morondava - Madagascar Istockphoto 8 di 10 9 Scala dei Turchi, Sicilia Istockphoto 9 di 10 10 Val d’Orcia – Toscana Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1 ISOLE PHI PHI – THAILANDIA – Un incantevole arcipelago della Thailandia, vero paradiso per gli sport acquatici. Le isole sono diventate famose dopo aver ospitato il set del film “The Beach”, con Leonardo DiCaprio.



2 CASCATE DI IGUAZU - BRASILE, ARGENTINA - Si trovano al confine tra i due stati: il sistema, lungo 2,7 chilometri, è composto da 275 cascate, con altezze fino a 70 metri. Secondo la leggenda, un dio pretendeva di sposare una bella fanciulla, che però fuggì in canoa con il suo amante mortale Il dio modificò il fiume creando le cascate. I due fuggiaschi caddero in acqua trasformandosi lui in roccia, lei in albero.



3 TROLLTUNGA – ODDA - NORVEGIA – In Italiano significa “lingua del troll” ed è una spettacolare roccia sporgente che si staglia in orizzontale sopra il villaggio di Skjeggedal, presso Odda, nella regione norvegese dell'Hordaland. È sospesa a 700 metri sul lago Ringedalsvatnet.



4 AHU TONGARIKI - ISOLA DI PASQUA - E' il sito archeologico più imponente dell'Isola, celebre per i suoi quindici moai, le iconiche statue monolitiche allineate lungo il Pacifico su una piattaforma di pietra lavica. Il loro significato ancora non è chiaro, ma si pensa rappresentino gli antenati: con i visi rivolti verso l'interno dell'isola proteggono le terre e gli abitanti della tribù.



5 STROKKUR - ISLANDA - Il suo nome significa "zangola" (il contenitore di legno un tempo usato per preparare il burro) ed è un geyser situato nella parte sud-occidentale del Paese, nei pressi del fiume Hvítá, a est della capitale Reykjavík. È uno dei più famosi geyser islandesi ed erutta regolarmente ogni circa 4-8 minuti.



6 PETRA – GIORDANIA - Si trova circa 250 km a sud della capitale Amman. Fu capitale dell'antico popolo dei Nabatei, abbandonata nel VIII secolo e dimenticata fino all'epoca moderna. Le facciate intagliate nella roccia rosata ne fanno un monumento unico, Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO dal 6 dicembre 1985. Nel 2007, inoltre, Petra è stata dichiarata una delle sette meraviglie del mondo moderno.



7 CATEDRAL DE MARMO - CILE - E’ una spettacolare formazione minerale di carbonato di calcio, situata lungo la costa del Lago Buenos Aires/General Carrera, in Cile. La grotta si è formata oltre 6.000 anni fa dalla lenta erosione delle onde del lago sulle pareti di marmo. Le volte riflettono il colore azzurro intenso dell'acqua e cambiano colore a seconda del suo livello e delle stagioni.



8 VIALE DEI BAOBAB - MORONDAVA - MADAGASCAR - E' un famoso filare di imponenti baobab che fiancheggiano la strada sterrata da Morondava a Belo Noi Tsiribihina. Nella zona si contano oltre 300 alberi giganti, una quarantina dei quali perfettamente allineati lungo la strada. Appartengono a sei specie endemiche del Madagascar.



9 SCALA DEI TURCHI, SICILIA - È una falesia bianchissima lungo la costa agrigentina, in Sicilia, che digrada nel mare turchese in un contrasto cromatico di grande effetto.



10 VAL D’ORCIA – TOSCANA – In questa zona si incontrano alcuni tra i paesaggi più belli e suggestivi della campagna toscana, amati dai viaggiatori di tutto il mondo. Il 2 luglio 2004 la valle è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità Unesco.