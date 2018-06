Dieci destinazioni all’insegna del benessere

Il turismo wellness è un in ascesa ed è sempre maggiore il numero di viaggiatori che cerca benessere spirituale e fisico durante i propri viaggi. Secondo uno studio del Global Wellness Insitute la spesa per i viaggi legati al benessere registra una crescita del 14% rispetto al 2013 e potrebbe superare gli 800 miliardi di dollari entro il 2020. Ecco la Top ten delle mete imperdibili, secondo un indagine di TripAdvisor.



1.Bali, Indonesia - Basta metter piede sull’isola degli dei per sentirsi immediatamente rilassati e in equilibrio con l’ambiente circostante. Tra spiagge scenografiche, natura lussureggiante, incredibili siti per le immersioni e tanti centri yoga, la pace dei sensi è assicurata.



2.Rishikesh, India - La città santa che sorge nel nord dell’India ha un profondo significato spirituale e culturale per le popolazioni locali. Ci si può concedere una lezione di yoga per coccolare la mente o entrare in contatto con la natura facendo trekking.



3.Sedona, Arizona, Stati Uniti - Posizionata nel cuore del deserto dell’Arizona, Sedona è una vera e propria oasi in cui i viaggiatori possono fermarsi per fare il pieno di energia. Da ammirare la bellezza dei paesaggi naturali; dopo il tramonto ci si può godere lo spettacolo di un incredibile cielo stellato.



4.Hepburn Springs, Australia - Circondata dalla zona col più alto tasso di concentrazione di sorgenti minerali d’Australia, Hepburn Springs, è una nota cittadina termale. I viaggiatori possono provare le acque termali locali e godersi un soggiorno in uno dei tanti hotel con Spa.



5.Ko Samui, Thailandia - Questa cittadina nata come villaggio di pescatori ha un fascino unico e un’atmosfera molto rilassante. Immergiti nella cultura locale visitando un tempio buddista o trascorrendo la giornata in una delle numerose Spa.



6.Costa Rica - I viaggiatori in cerca di un luogo in cui migliorare il proprio benessere psicofisico dovrebbero prendere in considerazione un viaggio in Costa Rica, dove si praticano trattamenti rilassanti come il body wrap o la idroterapia o semplicemente entrare in contatto con la natura passeggiando a piedi nudi sulla sabbia.



7.Goa, India - Distendersi sulle spiagge sabbiose della costa di Goa è l’inizio perfetto per una vacanza detox. Si può cominciare la giornata con una lezione di yoga o accoccolati su un’amaca dimenticando la routine di tutti i giorni e ancora, immergersi nella cultura locale con una lezione di cucina tradizionale.



8.Zermatt, Svizzera - Un villaggio senza auto, con chalet di lusso che offrono innumerevoli trattamenti Spa immersi nella natura mozzafiato. Tutto questo durante un soggiorno a Zermatt, ai piedi del Cervino.



9.Maldive - Ammirare no splendido tramonto su una comoda dopo una passeggiata sul bagnasciuga di una delle incantevoli spiagge delle Maldive. O in una delle sue Spa.



10.Ibiza, Spagna - Ibiza non è solo party e feste rumorose, sull’isola si possono trovare anche magnifiche fattorie tradizionali che ospitano scuole di yoga e resort sulla costa che permettono di ammirare l’alba facendo Pilates.