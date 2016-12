Spiagge, mare, shopping e... montagna: è l’Isola d’Elba

Estesa su una superficie di 200 km quadrati, incorniciata da 147 km di coste e da un mare verde-azzurro-turchese, l'Isola d'Elba, è letteralmente un susseguirsi di spiagge e calette meravigliose, lontane dal mondo e dallo stress quotidiano. E le spiagge sono realmente talmente varie da accontentare tutti i gusti: Lunghi arenili di sabbia dorata, minuscole calette di sassolini, spiagge di sabbia nera, altre di ciottoli bianchissimi, imponenti scogliere di granito e basalti. Calette nascoste, dove nidificano gli uccelli marini e i pesci si intravedono già dagli scogli, tanto l'acqua è trasparente: la Cotaccia, proprio accanto a Patresi, o Fonza, alla sinistra di Marina di Campo, o ancora una delle tante insenature della penisola del Calamita. Tante attività sportive, sopra e sotto la superficie. Dalla vela al kayak, dallo snorkeling al nuovissimo Sup (variante del surf ), il mare dell'Elba vi offrirà la possibilità di cimentarvi in qualsiasi disciplina sportiva acquatica.



I personaggi famosi - La notorietà dell'isola d'Elba, oltre che alle sue bellezze naturalistiche, è legata anche a Napoleone Bonaparte, che vi risiedette tra il 1814 ed il 1815. In seguito fuggì, andando incontro alla disfatta di Waterloo e all'esilio a Sant'Elena, in mezzo all'Atlantico. Sono tanti i personaggi del jet set italiano e internazionale che scelgono oggi l'Elba come meta per le proprie vacanze e si rifugiano nella tranquillità e nella natura elbana per trascorrere il periodo estivo lontani dal chiasso delle spiagge più mondane, in un ambiente elegante ed esclusivo.



Gli otto comuni dell'Elba - L'Elba si divide in otto comuni. Principale centro isolano è Portoferraio, col duomo, la casa di Napoleone Bonaparte, le fortezze e la sua storia medicea e napoleonica. Altre importanti località sono Rio Marina, ex porto minerario, con relativo museo e parco minerario, ricostruzione degli ambienti di lavoro ai tempi dell'attività estrattiva e giro in miniera alla ricerca di minerali incastonati nelle rocce; Porto Azzurro, con la sua Fortezza stellare di origine spagnola, la caratteristica piazza Matteotti e la spiaggia Barbarossa, così detta per la sua sabbia rossiccia; Capoliveri, con la miniera abbandonata di punta Calamita, la baia dell'Innamorata, i panorami di Pianosa, Montecristo e Corsica; Campo nell'Elba, con la spiaggia rinomata di Marina di Campo; Marciana sul fianco del monte Capanne (escursione in gabbiovia), con l'antico borgo, e Marciana Marina, tra le località balneari più famose, per la ricchezza della sua flora mediterranea e il suo lungomare.



Una gastronomia eccezionale - Un romantico tramonto in riva al mare, sorseggiando dell'ottimo vino isolano, crogiolati nell'intimità e nelle atmosfere che solo l'Elba saprà regalarvi. E se la famiglia è numerosa, con i piccoli protagonisti assoluti della vacanza, scoprirete la praticità di avere la spiaggia a pochi minuti di cammino, attraversando i vialetti ombrosi di Sant'Andrea, ad esempio, o i pittoreschi porticcioli, come quelli di Porto Azzurro e Marciana Marina. La gastronomia è ricchissima. L'alimento tipico della tradizione gastronomica elbana è, senza dubbio, lo stoccafisso. Cucinato in modi diversi, insieme al polpo è il prodotto ittico più consumato. I piatti tipici sono la sburrita (a base di stoccafisso), il cacciucco(zuppa di pesce), il gurguglione (misto di verdure cotte in umido) e la schiaccia briaca, torta di noci, uva passa, nocciole e pinoli impastati nel vino elbano più rinomato, l'Aleatico. Altri prodotti della tradizione enologica dell'isola sono l'Ansonica bianco, l'Elba rosso e bianco. Tra i prodotti della terra più tipici della zona, si distinguono le castagne ed i funghi.



