L’Italia e le sue splendide isole

ELBA - Forse non tutti sanno che l'Isola d'Elba è la terza in Italia per superficie. Tra i suoi ospiti più illustri può vantare certamente Napoleone, che qui venne mandato in esilio per la prima volta. Quest'isola più vantare anche un incredibile numero di spiagge: sono oltre 150.



CAPRI - Ecco la prima delle tre isole più grandi del Golfo di Napoli. Una delle sue attrazioni più celebri è certamente la Grotta Azzurra: accessibile solo in barca in alcuni momenti della giornata, questa grotta, grazie al riflesso del sole sull'acqua, è il teatro di spettacolari giochi di luce. In passato l'isola era anche considerata casa delle sirene, che attiravano i marinai con i loro canti. Un'attrazione che Capri esercita ancora.



PROCIDA - La più piccola delle tre isole più popolari nel Golfo di Napoli. Probabilmente non ha lo stesso numero di attrazioni di Capri o di Ischia, ma è perfetta per chi è in cerca di una meta meno affollata. L'isola offre spiagge, buona cucina e anche attrazioni da visitare, come la Chiesa di San Michele.



ISCHIA - Dopo la più piccola ecco la più grande isola del Golfo di Napoli. Spiagge sabbiose e terme naturali la rendono una meta amata dai turisti in ogni stagione, tanto che anche la Premier tedesca Angela Merkel ne è diventata un'ospite frequente.



LIPARI - La più grande delle isole che compongono l'arcipelago delle Eolie, un tempo famosa per l'ossidiana nera estratta dal suo suolo vulcanico, oggi è più nota per la sua natura selvatica, le città luminose e il mare cristallino. Quest'ultimo è un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti dello snorkeling. Anche i sarcofagi nel Museo Archeologico Regionale Eoliano meritano senza dubbio una visita.



PANAREA - Una delle isole più famose in Italia anche per l'attrattiva che esercita sui VIP, nostrani e stranieri. Il suo territorio in larga parte ancora selvaggio e incontaminato, così come la scarsa disponibilità di alloggi, la rende una meta esclusiva per chi vuole vivere una vacanza in una cornice da cartolina.



LAMPEDUSA - In questo caso la fama dell'isola è legata in parte a ragioni di cronaca, ma fortunatamente anche per la sua bellezza. La Spiaggia dei Conigli è una delle più belle al mondo, per non menzionare il fatto che Lampedusa è un'importante meta per la deposizione delle uova delle tartarughe marine. Per tutti gli amanti del cinema Fuocoammare, vincitore della Berlinale del 2016, racconta in modo toccante la vita su quest'isola e l'immigrazione.



LA MADDALENA - Quest'isola a nord est della costa sarda è certamente una delle più belle del Paese. Le rocce di granito dalle tonalità rosate vicino alla città della Maddalena fanno risplendere l'isola alla luce del tramonto. Per chi non lo sapesse, una nota curiosa è che queste rocce sono state utilizzate in parte nella costruzione della Statua della Libertà.



SARDEGNA - La seconda isola italiana per estensione offre attrazioni per tutti i tipi di turisti. Inutile dire che gli amanti del mare cristallino avranno pane per i loro denti, ma anche l'entroterra è ricco di fascino. E se invece volete regalarvi una vacanza più edonista perchè non puntare alla Costa Smeralda?



SICILIA - Chiudiamo questa panoramica con la Sicilia, la più grande isola non solo italiana, ma dell'intero Mediterraneo. Le attrazioni sono talmente tante che è impossibile nominarle tutte, ma partono dalle spiagge, arrivando all'archeologia, passando per le prelibatezze gastronomiche. Certamente un'isola che merita più di una visita per essere scoperta davvero.



