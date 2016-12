Le spiagge più belle del mondo, ecco la top ten

Sono le spiagge più belle del mondo, celebrate da una apposita classifica condotta in Africa, Asia, Australia, Caraibi, America Centrale, Europa, Sud America, Sud Pacifico e Stati Uniti. Le caratteristiche salienti per arrivare a questa top ten, una sabbia finissima, possibilmente dorata e un mare di cristallo. Il paesaggio circostante, ovviamente, gioca la sua parte.

Le indicazioni arrivano dalla classifica TripAdvisor Travelers' Choice™ Beaches Awards 2016, che come ogni anno riusnisce i luoghi più apprezzati e votati dai viaggiatori di tutto il mondo, utenti della grande community online. Nessuna spiaggia italiana, quest'anno nella Top Ten mondiale: solo la Spagna è presente, al settimo posto, con Formentera. Per quanto riguarda il nostro Paese la vincitrice di questa edizione è la sarda Cala Mariolu a Baunei, seguita a ridosso da un'altra spiaggia sarda: La Pelosa a Stintino (2°). Quarta e quinta posizione sono occupate rispettivamente dalle siciliane Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, vincitrice della scorsa edizione, e Cala Rossa a Favignana. Ma ecco la classifica finale.



Top 10 spiagge Italia

1. Cala Mariolu, Baunei, Ogliastra

2. La Pelosa, Stintino, Sassari

3. Spiaggia di Tropea, Tropea, Vibo Valentia

4. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Agrigento

5. Cala Rossa, Favignana, Trapani

6. Cala Goloritze, Baunei, Ogliastra

7. Baia del Silenzio, Sestri Levante, Genova

8. Spiaggia Porto Selvaggio, Nardò, Lecce

9. La Cinta, San Teodoro, Olbia-Tempio

10. Porto Giunco, Villasimius, Cagliari



Vamos a la playa… più bella d'Europa - Ccon ben 5 litorali su 10 nella Top 10 del Vecchio Continente, è la Spagna la vera protagonista della classifica europea del 2016. Oltre a Formentera, prima classificata e unica spiaggia europea a entrare nella Top 10 mondiale (in settima posizione), trovano posto anche El Cotillo a Fuerteventura (4°), Tarifa sulla Costa de la Luz (5°), Morro del Jable a Fuerteventura (6°) e la spiaggia di Cala Comte a Ibiza (10°). Sempre nella penisola iberica, ma in Portogallo si trova la terza classificata:Carvoeiro in Algarve, preceduta dalla greca Elafonissi a Creta (2°). Laclassifica delle top ten europee.



1. Playa de Ses Illetes, Formentera, Spagna

2. Elafonissi Beach, Elafonissi, Grecia

3. Praia da Marinha, Carvoeiro, Portogallo

4. El Cotillo Beach & Lagoons, El Cotillo, Spagna

5. Playa de Bolonia, Tarifa, Spagna

6. Playa de Cofete, Morro del Jable, Spagna

7. Porto Limnionas Beach, Zante, Grecia

8. Iztuzu Beach, Dalyan, Turchia

9. Fig Tree Bay, Protaras, Cipro

10. Cala Comte, Ibiza, Spagna



Ed ecco le prime dieci spiagge più belle del mondo:

1. Grace Bay, Providenciales, Caraibi

2. Baia do Sancho, Fernando de Noronha,Brasile

3. Playa Paraiso, Cayo Largo, Caraibi

4. Anse Lazio, Praslin, Seychelles

5. Cayo de Agua, Parco Nazionale de Los Roques, Venezuela

6. Flamenco Beach, Culebra, Caraibi

7. Playa de Ses Illetes, Formentera, Spagna

8. Ngapali Beach, Ngapali, Birmania

9. West Bay Beach, West Bay, Honduras

10. Nacpan Beach, El Nido, Filippine