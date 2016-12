Ibiza, tra glamour, shopping e spiagge da sogno

Con appena 40 chilometri di distanza da un'estremità all'altra, Ibiza è un luogo idillico dove troverete acque trasparenti, che invitano a tuffarsi, paesaggi rurali tranquilli, temperature miti e un sole generoso, che splende quasi tutto l'anno. Quest'isola dell'arcipelago delle Baleari possiede 210 chilometri di costa. Potrete scegliere tra cale minuscole, vaste spiagge di sabbia fine o paesaggi ricchi di dune. Ma Ibiza è molto di più che sole e mare. All'interno dell'isola ci sono luoghi che vale davvero la pena di scoprire. Testimone del passaggio di numerose civiltà, Ibiza è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, grazie a una ricchezza culturale che annovera luoghi come il sito fenicio di Sa Caleta; la necropoli di Puig des Molins, o il centro storico di Ibiza, Dalt Vila.



Nightlife da sogno –Ma Ibiza è famosa nel mondo anche come una sorta di tempio musicale, un laboratorio di tendenze, una piattaforma di sperimentazione. Ogni anno i migliori dj si sbizzarriscono nelle feste musicali più cool del panorama europeo, tra spiagge glamour e discoteche all'avanguardia. Non per nulla Ibiza ha popolato l'immaginario e le canzoni di artisti del calibro dei Pink Floyd, Cat Stevens, Bob Marley, Eric Clapton e Spandau Ballet. Rifugio di gente fuori dal comune, intellettuali, artisti, anticonformisti, Ibiza dagli anni 90 è pioniera anche della musica elettronica, che attira ogni anno i dj più in voga del panorama mondiale. Ma l'offerta musicale è davvero variegata: basta passeggiare per le vie delle discoteche per avere un'ampissima varietà di generi musicali e ambientazioni fuori dal comune, che si adeguano a tutte le preferenze.



La Fiera dello squisito Gerret - Un'occasione per conoscere tutto il fascino dell'Isola può essere la Fiera des Gerret la cui prima edizione si terrà proprio il prossimo 7 marzo per celebrare in modo strepitoso uno dei pesci più prelibati di Ibiza, appunto il Gerret (Menola in italiano). La festa comincia dalle 11 in poi a Santa Eulária, dopo l'arrivo delle barche con il pesce e la festa è inaugurata con la tradizionale "brulada de corns", il suono del corno che avvisa della presenza dei pescatori per le strade per vendere il pesce fresco appena pescato. Durante la giornata i visitatori si godranno la vendita, la degustazione, le esposizioni ed il concorso di pesce marinato, mentre nelle strade suona la musica fino a notte o si organizzano attività per i più piccoli. Si svolge in pieno centro, lungo la via di Sant Jaume.



Vetrine di gusto – Nonostante le piccole dimensioni, lo shopping ad Ibiza non ha nulla da invidiare a quello delle grandi metropoli. Marche internazionali, ateliér di giovani disegnatori di talento e chioschi artigianali con pezzi unici, antichi, moderni, esotici o della tradizione locale: ce n'è per tutti i gusti. Dalt Vila, il Barrio de La Marina, la Avenida Bartolomé Rosellò e Marina Botafoch sono alcune delle zone in cui si concentrano i negozi della città. A Santa Eularia, Sant Josep, Sant Antoni e Sant Joan si trovano invece delle piccole boutique con autentici tesori fatti a mano. Se però si vuole respirare la brulicante aria di tendenza dell'isola, bisogna andare ai mercatini di Las Dalias e punta Arabì: qui si trovano dei piccoli laboratori in cui gli stilisti anticipano le mode e le tendenze che popoleranno tutte città europee più glamour.



