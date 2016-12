Montenegro, come ai Tropici a due passi da casa

Il Montenegro, infatti, come spiega l'operatore “Il piccolo tiglio”, tra i più attivi nel turismo del paese, si affaccia sull'Adriatico per trecento chilometri , con alcune delle più belle e spettacolari spiagge del Mediterraneo. Il mare è azzurro e trasparente con una visibilità subacquea eccezionale, ricchissimo di fauna e flora marina e quindi un paradiso - quasi tropicale - per chi ama le immersioni. La costa frastagliata, lunga 294 km, offre su un quarto ben 117 spiagge lunghe e sabbiose, con alcuni degli scorci più belli e intatti del Mediterraneo, abbastanza simile a Liguria e Costa Azzurra, la Riviera di Budva, tra le più frequentate e attrezzate con la meravigliosa baia di Przn; e Stevi Stefan una delle più belle – e sconosciute – d'Europa: sabbia finissima e dorata, acqua limpida come il cristallo.



Il mare cobalto, le spiagge candide - Da non perdere le sue spiagge: Budva e Sveti Stefan, Przna, luoghi d'incanto e da cartolina frequentati dai vip di tutto il mondo per uno dei resort più esclusivi in assoluto, a sud Petrovac, antico insediamento romano su una spiaggia di sabbia rossa, Ulcinj con una spiaggia sabbiosa lunga ben 12 km, antico covo di pirati, mercato di schiavi e disseminata di moschee, minareti, bazar e chioschi e infine la riserva ornitologica del lago di Scutari, il maggiore dei Balcani (grande come il Garda), ricco di uccelli che non si incontrano altrove come cormorano pigmeo o pellicano riccio; in mezzo una serie di cale e spiaggette affacciate su un mare cobalto che fanno sognare, villaggi di pescatori incastonati tra sabbia e roccia, antiche città cinte da mura aggrappate alla roccia, con alle spalle uno sfondo di montagne imponenti.



Una delle spiagge più belle del mondo - La spiaggia grande di Ulcinj ,che il New York Times ha inserito nei 31 luoghi da visitare e Lonely planet tra le 11 spiagge più belle del mondo è al confine con l'Albania, non lontano dal lago di Scutari, il più grande dei Balcani, ricco di paesaggi stranianti, inconsueti, stupendi. Da non perdere la veneziana Cattaro e le famose omonime bocche che per la loro inverosimile somiglianza con la costa norvegese vengono definite il fiordo più meridionale d'Europa che dal mare aperto porta a Cattaro, indiscutibilmente veneziana nell'urbanistica e nell'architettura, città pittoresca e storicamente importante che sta conoscendo un meritato boom turistico.



I segreti affascinanti dell'interno - Ma il Montenegro riserva magnifiche sorprese anche nel vasto interno, impervio e montagnoso: le montagne, ricoperte per l' 80% da foreste, scendono con pareti vertiginose, spesso solcate da imponenti canyon; presenta vaste aree deserte e selvagge, con quattro parchi nazionali ancora abitati da una fauna altrove estinta come orsi e lupi, tra i quali il più spettacolare è forse quello di Durmitor (sito Unesco) . Bobotov Kuk, la montagna più alta supera i 2500 metri. Pochi lo sanno, ma tra Montenegro e Bosnia scorre il fiume Tara che ha scavato il canyon più lungo del mondo dopo quello del Colorado: è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Il parco nazionale di Biodraska Gora comprende su una superficie di 1600 ettari una delle ultime tre foreste vergini conservate in Europa. Da non perdere per chi si reca all'interno una sosta panoramica sulle sponde del Crno Jezero, un laghetto glaciale veramente delizioso vicino alla città di Zabljiak.



In cucina un mix serbo-italiano - Ovunque una cucina generosa e genuina, ispirata a quella italiana e legata al ciclo delle stagioni, con ovvia prevalenza di carne e verdura all'interno e pesce sulla costa; ottimi i vini rossi corposi invecchiati, bianchi più giovani e leggeri.



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it