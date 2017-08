Monte Bianco, emozioni forti sul Tetto d’Europa

Le nuove funivie del Monte Bianco, infatti, elevano i sensi fino al Tetto d’Europa in un’atmosfera dove la natura del luogo si mescola alla tecnologia più innovativa, all’insegna del relax e del divertimento di grandi e piccini. Le funivie Skyway Monte Bianco rappresentano un’occasione per riscoprire il piacere della montagna durante la stagione estiva: partendo dalla stazione di Courmayeur le cabine semisferiche, che ruotano a 360° durante tutto il percorso di salita, regalano un’esperienza unica e accompagnano i visitatori alla scoperta delle innumerevoli attrazioni estive in grado di soddisfare le diverse esigenze.



Il giardino botanico Saussurea - Non appena arrivati presso la stazione intermedia del Pavillon du Mont Fréty, gli amanti della natura possono scoprire il Giardino Botanico Saussurea. A partire dalla metà del mese di giugno, quando la neve dell’inverno si è sciolta definitivamente e ha lasciato spazio alla fioritura di piante e fiori, è possibile immergersi totalmente nei profumi e nei colori della natura e conoscere le 900 specie di piante alpine che vengono custodite all’interno del Giardino. Qui, infatti, è possibile ammirare piante molto rare provenienti dalle catene montuose di tutto il mondo.



Sentieri e trekking - La stazione del Pavillon è perfetta anche per chi aspetta la stagione estiva per indossare ancora una volta le adorate scarpe da trekking ed avventurarsi in lunghe passeggiate. Da qui, infatti, partono diversi sentieri, con tempo di percorrenza che varia da un’ora e mezza fino alle due ore circa. È il modo migliore per dedicarsi ad attività sportive all’aria aperta immersi nelle meraviglie paesaggistiche delle Alpi valdostane e osservare da vicino gli animali selvatici che popolano il massiccio del Monte Bianco, come ad esempio stambecchi, camosci, marmotte, ermellini e aquile.



Il parco giochi skyway for kids - Per chi viaggia con bambini al seguito Skyway Monte Bianco ha creato al Pavillon du Mont Fréty uno spazio tutto per loro: un posto magico pensato non solo per divertire ed intrattenere i più piccoli in attività ludiche, ma anche per aiutarli a sviluppare un istinto da “veri alpinisti”. E’ possibile navigare su un laghetto ricreato appositamente, arrampicarsi su pareti rocciose e attraversare percorsi sospesi da terra. Insomma, una vera e propria palestra dove i bambini possono affinare i loro istinti, sviluppare la propria fantasia e imparare a relazionarsi con i compagni di avventure.



La terrazza panoramica e degustazioni - La stazione più alta della funivia Skyway Monte Bianco, punta Helbronner regala l’impareggiabile sensazione di stare sul Tetto d’Europa e permette di godere di panorami unici al mondo dalla terrazza panoramica a 3.466 metri: la vista a 360° è davvero mozzafiato ed è possibile distinguere il dente del Gigante, il Cervino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso e il Grand Combin. E ancora: tornando presso la stazione intermedia del Pavillon du Mont Fréty si può provare tutto il piacere di scoprire una speciale cantina, la Cave du Mont Blanc, dove si produce un vino che matura in cielo con un particolare metodo sperimentale.



Dormire a 3375 metri - Da sempre il Monte Bianco suscita, in chi vi si avvicina, una potente energia, tanto da essere definito “Montagna Sacra”. Lasciarsi travolgere dalla maestosità del monte più alto d'Europa è un’esperienza che lascia il segno: la montagna richiama simbolicamente la ricerca di elevazione spirituale e rappresenta per l'uomo la tensione e il contatto con l'universo, la riunione degli opposti, soggetto e oggetto, ego e universo. QC Termemontebianco offre la possibilità di completare l’esperienza benessere dormendo a 3.375 metri di altitudine nella camera più alta d’Europa. Fino al 3 novembre è prenotabile il pacchetto “Mont Blanc total wellness” che prevede un soggiorno di 3 notti di cui una al Rifugio Torino, lo storico rifugio costruito nei primi anni ’50 e recentemente ristrutturato, frequentato dai grandi esploratori del Monte Bianco. Ascoltare il silenzio delle cime perennemente innevate osservando la luminosità delle stelle e la grandezza del sole dietro le vette, susciterà una nuova forma di benessere, quello dell’anima.



Per maggiori informazioni: www.montebianco.com