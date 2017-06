Tirolo: cinque parchi gioco creati dalla natura

Quando si parla del “re delle Alpi” dal profumo di legno, si parla del pino Cembro. Salendo sull'Hochzeiger con la funivia da Jerzens nella valle Pitztal, si ha la possibilità di scoprire uno dei più antichi boschi di cembri di tutto il Tirolo. Qui si trova lo ZirbenPark. Attraverso un percorso lungo 1 km i bambini potranno scoprire le preziose qualità di questo legno attraverso attività ludiche come: utilizzare i trucioli di legno per creare un cuscino di cembro, partecipare a divertenti quiz e arrampicarsi su una torre di pino cembro provvista di uno scivolo di 16 metri.



Un viaggio nel Triassico - Sull’imponente complesso alpino dello Steinplatte è stata ritrovata una gran quantità di fossili preistorici. Il luogo ideale per il Triassic Park Waidring, dove i bambini si trasformano in veri e propri paleontologi. Dopo la salita con la funivia fino a 1.600 metri, i giovani ricercatori avranno la possibilità di imparare come definire l'età dei fossili, scoprire le origini del termine “era del Triassico”, scavare nella sabbia in cerca di fossili, estrarre pietre e navigare sull'acqua con una zattera. Insomma, tutto quello che fa un vero ricercatore.



Maghi d’alta quota - Alla stazione a monte della funivia Hartkaiserbahn Ellmau a 1.555 metri i bambini possono varcare le porte dell’Ellmi's Zauberwelt, il Mondo Magico di Ellmi. Ellmatio era un giovane mago, trasformato dal suo maestro in una rana che per tornare bambino deve risolvere un indovinello. In questo parco magico i bambini possono dilettarsi a lavorare il legno seguendo i preziosi consigli di un esperto intagliatore, entrare in contatto con gli animali che popolano il parco, scalare le mura di un castello, divertirsi nel labirinto magico, rinfrescarsi sotto il getto di uno spruzzatore d’acqua alto 15 metri e scoprire la foresta pluviale.



Un laghetto (balneabile) tra le cime delle Alpi - I visitatori che da Serfaus-Fiss-Ladis saliranno con la funivia fino al parco avventure Erlebnispark Hög, a 1.800 metri avranno la sorpresa di trovare un bellissimo lago balneabile proprio in mezzo alle montagne. In inverno il lago Högalmsee ha la funzione di serbatoio d’acqua per il comprensorio sciistico, d'estate è una meta popolare per le famiglie che qui possono noleggiare un pedalò, un kayak o un sup o semplicemente tuffarsi nelle acque cristalline del lago. Per i più piccoli c'è una zona di acqua bassa, i più grandi si possono divertire alle stazioni interattive come la pista di birilli di legno, il trampolino di sterco bovino e il bidone di latte gigante. Direttamente dal lago parte anche lo “Schneisenflieger“, un ottovolante per famiglie.



Per i più avventurosi - Gironzolare nel centro storico di Innsbruck e mezz'ora dopo sbarcare a 1.905 metri è possibile con la funivia Nordkettenbahn: residenti e visitatori possono raggiungere in brevissimo tempo un parco giochi di alta montagna, dedicato soprattutto agli avventurosi. Qui si può percorrere la via ferrata panoramica che porta in cima all'Hafelekar, ci si può mettere alla prova nel nuovo parco d'arrampicata, salire in sella ad una bici da downhill e percorrere a tutta velocità il famoso singletrail della Norkette. Sempre per i più temerari c’è il Flying Fox al “Kasermandl” per volare fino alla terrazza del ristorante Seegrube. Vista da lì, Innsbruck sembra una cartolina.



Di prossima apertura - Nel cuore del Parco naturale del Karwendel, il più grande di tutta l’Austria, verrà inaugurato il 23 giugno 2017 il nuovo parco tematico Spielschatz Eng presso il bosco di aceri, un luogo rinomato in tutto il mondo per i suoi alberi che vantano circa sei secoli di storia. Già nel 1972 il grande bosco d’aceri fu sottoposto a vincolo di tutela come monumento naturale. Questo significa che gli aceri non possono essere abbattuti. Con il nuovo “Spielschatz Eng” i contadini della malga Engalm, insieme al comune di Vomp e all’ente del turismo della regione Silberregion Karwendel intendono trasmettere ai bambini quali sono i compiti da svolgere presso una malga e la come prendersi cura del paesaggio culturale.



