Alto Adige: la Natura si scopre giocando

Ma anche salire in groppa a pony e scoprire altri animali come i lama o addirittura avvistare animali selvatici nel bosco vicino al maso, come i cervi o i daini o tassi e martore, rappresentano situazioni di conoscenza e di sperimentazione che portano il bambino all’acquisizione di concetti fondamentali come rispetto, fiducia e attenzione all’altro.



Si comincia con una squisita colazione - La giornata tipo in un maso Gallo Rosso inizia con una ricca e abbondante colazione con prodotti del maso preparata dalla contadina. La colazione può essere consumata comodamente nel proprio appartamento, approfittando della possibilità di prendersi tutto il tempo che si vuole, senza l’obbligo di rispettare degli orari. Dopo aver fatto il pieno di energie con la colazione, inizia la giornata con tante avventure, così entusiasmanti per i bambini che arrivano a sera stanchi e pronti a dormire sonni profondi.



Sentieri facili e sicuri - In Alto Adige poi le possibilità per fare passeggiate con tutta la famiglia sono moltissime: sentieri facili e sicuri, boschi, prati alpini, castelli, laghi dalle acque color smeraldo. Le strutture Gallo Rosso sono piuttosto piccole, non hanno mai più di 5 appartamenti o 8 stanze a disposizione; per questo si riesce a garantire un’atmosfera tranquilla e famigliare. I bambini possono anche fare amicizia con i figli dei contadini o delle altre famiglie ospiti. Per i bambini più piccoli i masi sono attrezzati con tutto ciò che è necessario: lettini con sponde, seggioloni, interfono, vasini, fasciatoi, scaldabiberon, culle e altro



Brutto tempo? Nessun problema - Inoltre, in un maso i bambini possono muoversi liberamente nei prati circostanti, divertirsi nel parco giochi, esplorare, osservare piccoli insetti, raccogliere fiori, giocare con l’acqua dei ruscelli o anche aiutare il contadino a raccogliere frutta e verdura nell’orto. Ogni momento è una scoperta, una novità, una nuova avventura. In caso di brutto tempo, al maso c’è sempre qualcosa da fare. Le contadine organizzano alcune attività per i bambini: cucinare insieme, fare il pane e piccoli lavoretti artigianali. Oppure, nella sala giochi all’interno, con giochi di società, libri, costruzioni e giocattoli.