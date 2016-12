Alberghi: Italia ai primi posti nel mondo per B&b e Hotel

Giunti alla quattordicesima edizione, i Travelers' Choice Hotel Awards di Tripadvisor hanno premiato oltre 7.000 strutture a livello mondiale con classifiche per 97 Paesi e otto aree geografiche I vincitori dei Travelers' Choice sono accomunati da un'offerta degna di nota per servizio, qualità e valore.



B&B, orgoglio toscano nel mondo. Nonostante sia il Lazio la regione che si aggiudica il maggior numero di B&B premiati a livello nazionale, è la Toscana a portare il nome dell'ospitalità italiana nel mondo. Il B&B Casa Portagioia, a Castiglion Fiorentino (AR), si aggiudica, infatti, non solo il podio italiano ma domina anche la classifica dei migliori B&B in Europa e nel mondo.



A Sorrento il terzo miglior hotel a livello mondiale, primo in Italia. Ricavato da un'antica villa con una splendida vista sul Golfo di Sorrento l'hotel Bellevue Syrene ha conquistato i viaggiatori internazionali guadagnandosi la terza posizione nella Top 10 dei Migliori Hotel al mondo e la prima a livello europeo e italiano. Sul podio mondiale due eccellenze asiatiche: l'hotel Umaid Bhawan Palace Jodhpur, in India (1°) e il Shinta Mani Resort in Cambogia (2°).



Classifiche europee: il lusso italiano conquista l'Europa - Esaminando le Top 10 europee, si nota la massiccia presenza di strutture italiane, che guadagnano almeno due posti tra le migliori in ogni categoria. Oltre a Casa Portagioia e a Bellevue Syrene in testa alla classifica europea rispettivamente dei B&B e dei Migliori Hotel, sul podio europeo dei Migliori Hotel di Piccole dimensioni si piazza, in seconda posizione, l'hotel La Minerva, a Capri (NA), anche sesto a livello mondiale. E l'ospitalità italiana ottiene il podio, in Europa, anche per quanto riguarda i Migliori Hotel di Lusso, dove eccelle l'hotel The Gritti Palace, a Venezia, (3°) che scala ben 6 posizioni rispetto all'anno scorso. Non solo: è proprio il lusso la categoria in cui l'Italia ottiene i migliori risultati, unica nazione con ben 3 hotel premiati nella Top 10 europea. Insieme a The Gritti Palace entrano infatti tra i migliori 10 Hotel di Lusso in Europa anche Bellevue Syrene (6°) e Portrait Firenze (9°).



Campania, Trentino Alto Adige e Toscana dominano il podio delle regioni italiane più premiate. Il Trentino Alto Adige conta ben 17 strutture premiate e 20 riconoscimenti, di poco sotto la Toscana con 15 strutture vincitrici e 19 riconoscimenti. Ma è la Campania la vera star dell'edizione del 2016 di questi premi, in testa alla classifica delle regioni più premiate con 22 strutture nelle classifiche e 31 riconoscimenti ricevuti.



Di seguito le classiche italiane.



MIGLIORI TARIFFE

1. Hotel Universal, Cattolica (RN)

2. Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme (NA)

3. Hotel Villa Janto, Casamicciola Terme (NA)



MIGLIOR SERVIZIO

1. Hotel Villa Steno, Monterosso al Mare (SP)

2. Hotel Belvedere, Riccione (RN)

3. Hotel David, Firenze (FI)



MIGLIORI HOTEL DI LUSSO

1. The Gritti Palace, Venezia (VE)

2. Bellevue Syrene, Sorrento (NA)

3. Portrait Firenze, Firenze (FI)



MIGLIORI PENSIONI E B&B

1. Casa Portagioia, Castiglion Fiorentino (AR)

2. B&B Mondello Resort Mondello (PA)

3. B&B La Duchessa A Roma, Roma (RM)



MIGLIORI HOTEL DI PICCOLE DIMENSIONI

1. La Minerva, Capri, (NA)

2. Hotel Castello di Sinio, Sinio (CN)

3. Portrait Roma, Roma (RM)



MIGLIORI HOTEL

1. Bellevue Syrene, Sorrento (NA)

2. J.K. Place Roma, Roma (RM)

3. Hotel Belvedere, Riccione (RN)



Infine, ecco la classifica mondiale degli Hotel :

1 .Umaid Bhawan Palace Jodhpur, Jodhpur, India

2 .Shinta Mani Resort, Siem Reap, Cambogia

3 .Bellevue Syrene, Sorrento, Italia

4 .Hanoi La Siesta Hotel & Spa, Hanoi, Vietnam

5 .Achtis Hotel, Afitos, Grecia

6 .Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons, Great Milton, Regno Unito

7 .Mirihi Island Resort, Mirihi, Maldive

8 .Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Palm - Eagle Beach, Caraibi

9 .Calabash Luxury Boutique Hotel & Spa, Lance aux Epines, Caraibi

10 .Hotel Ritta Hoppner, Gramado, Brasile