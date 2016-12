Alto Adige: stanotte dormirai come un re

Alto Adige terra di montagne, di turismo ad alto livello, di stazioni sciistiche di prim'ordine, certamente, ma anche di castelli . Proprio a Merano e nei suoi dintorni c'è anche la possibilità di scegliere il proprio alloggio in alcuni tra i più antichi ed affascinanti manieri dell'Alto Adige, ma anche di visitare affascinanti castelli-museo e gustosissimi manieri-enoteca . Proponiamo quattro soluzioni per passare notti da sogno e altrettante per visite interessanti e "saporite".

Castel Wehrburg, a Prissiano - Il maniero fu costruito nel XIII secolo e attorno al 1520 fu sottoposto alle uniche opere di rinnovo. I piani inferiori non subirono però variazioni e rimasero fedeli alla costruzione originale. Nel castello si trovano ancora oggi antiche stufe risalenti al XVI e al XIX secolo. La cappella fu eretta nel XV secolo e ristrutturata nel XVII secolo. Castel Wehrburg è proprietà di Jakob Holzner e le comode stanze conservano tutto il fascino dei tempi antichi.



Relais & Chateaux Castel Fragsburg, a Merano - Il Fragsburg è una residenza di caccia costruita nel 1620 che ha cambiato nel corso dei secoli diversi proprietari. La conversione dell'edificio in hotel è iniziata nel 1954, quando passò alla famiglia Ortner. Oggi la residenza, oltre a offrire camere ricche di fascino, ha un'eccellente cucina gourmet, affidata ad Alois Haller, chef che vanta una Stella Michelin.



Castel Rundegg, a Merano - A pochi passi dal centro di Merano, Castel Rundegg è ora un prestigioso hotel e custodisce tra le sue antiche mura ambienti e stanze ricche di tradizione e cultura, arredate con eleganza e raffinatezza. 15 camere nell'edificio principale e altre 15 nell'edificio adiacente tutte avvolte nell'atmosfera suggestiva degli antichi manieri e nel fascino ammaliante del medioevo.



Castel Plars, a Lagundo - Dodici suite e un castello, in mezzo ai vigneti, torri signorili e merli pieni di storia, con finestre ad arcate. Castel Plars emana tradizione e offre un'atmosfera di altri tempi. Il parco del castello ha una nuova piscina panoramica a sfioro e vi si può camminare stando immersi in un giardino di bellissime rose, ortensie e oleandri. Chi va alla ricerca di cose preziose all'interno delle mura storiche del Castello trova dei veri tesori nelle cantine: botti originali di tempi remoti, attrezzature antiche, bottiglie di vino ricoperte dalla polvere degli anni. È come se il tempo si fosse fermato secoli fa.



Castelli-musei, castelli-enoteca - Castel Tirolo è un colossale maniero, le cui prime testimonianze risalgono al XII° secolo ma che prese il suo aspetto attuale sopratutto per opera del Conte di Gorizia Mainardo Secondo: oggi è la sede del Museo storico culturale della provincia di Bolzano, che propone un viaggio nel tempo e nelle vicende di questa straordinaria parte dell'Italia Alpina. Proprio di fronte a Castel Tirolo ecco Castel Scena Il castello fu costruito nel 1350, all'imbocco della Val Passiria, è divenuto uno dei fulcri della storia tirolese. I vasti saloni sono tutti ben arredati con stufe del diciassettesimo secolo ed una vasta raccolta di quadri e ritratti, una pregevole raccolta di Andreas Hofer. Castel di Gaudenzè invece un maniero che è diventato una magnifica distilleria con vendita e degustazione a Parcines; simle il castello Rametz che ospita un museo del vino e produce vino proprio oltre che uno squisito speck, che si puùò gusatre in un delizioso bar ristorante all'entrata.



