L’albergo? Presto sarà sottomarino

Anche se esistono già alcune strutture nel mondo in cui sono stati ricavati suites e ristoranti sotto il livello del mare, il progetto Planet Ocean Underwater se ne differenzia per una serie di caratteristiche. L'intera struttura, raggiungibile per mezzo di un ascensore, è collocata sotto la superficie marina a una profondità di circa otto metri e ha una forma cilindrica, in grado di distribuire e quindi di sopportare meglio la pressione dell'acqua. L'hotel è composto da un salone e da un corridoio centrale che conduce alle 12 camere disponibili. Le stanze hanno una forma simile a quella di un baccello e offrono agli ospiti un ambiente di tutto comfort: in una superficie di 24 metri quadrati, i clienti posono godersi un letto king size, frigobar, televisore, connessione WiFi e, naturalmente, vista mozzafiato sulla natura marina. L'esperienza non è ovviamente per tutte le tasche, visto che una notte a tu per tu con l'Oceano dovrebbe costare fra i tre e i 6mila dollari.



Ma la curiosità forse più intrigante di questi alberghi subacquei è la possibilità di spostarsi in modo autonomo: ogni hotel sarà infatti dotato di un sistema di propulsione elettromeccanica grazie al quale potranno navigare proprio come un sottomarino e allontanarsi, ad esempio, da eventi meteorologici avversi, come le tempeste e i cicloni. L'albergo sarà inoltre in grado di generare autonomamente l'elettricità e le riserve di acqua di cui ha bisogno e smaltire in modo sostenibile i propri rifiuti. L'investimento necessario per la costruzione di ogni hotel è ingente, ma non inaccessibile: circa 20 milioni di dollari. E gli ideatori ne sono certi: il progetto, è proprio il caso di dirlo, non affonderà.