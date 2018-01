Olanda: la bella Leeuwarden, capitale della cultura

Il calendario - Il calendario completo comprende oltre 60 eventi principali e centinaia di progetti “Mienskip”. I progetti sono articolati seguendo 4 filoni narrativi: “Osa sognare”: progetti che ci incoraggiano a sognare in grande; “Osa fare”: progetti che puntano ad accrescere la sostenibilità della Terra; “Osa essere diverso”: progetti che promuovono maggiore diversità culturale; “Royal Frisian”: personaggi e suggestioni della Frisia.



Mata Hari - Dal 14 ottobre 2017 al 2 aprile 2018. A cento anni dalla morte di questo affascinante e misterioso personaggio, il Fries Museum presenta la più grande esposizione su Mata Hari di tutti i tempi. Oggetti personali, fotografie, album, lettere e dossier militari vi faranno conoscere Margaretha Zelle, la ragazza nata in Frisia che scelse una vita avventurosa e tragica. Rivivere la sua ascesa nel mondo nei teatri di Francia prima di essere sospettata di spionaggio e scoprire la rete di intrighi in cui si ritrovò intrappolata durante la Prima Guerra Mondiale.



Escher in Viaggio - Dal 28 aprile al Fries Museum le opere di Escher, ormai note in tutto il mondo: le riproduzioni delle sue incredibili immagini sono affisse in camere di adolescenti, esercizi pubblici e abitazioni private. Le opere di Escher sono vere e proprie icone e sono oramai divenute parte integrante della memoria collettiva di tutta l’umanità. Chi non conosce gli uccelli e le salamandre, le scale e i cubi disegnati da Escher?



Undici fontane in undici città – Dal 18 maggio undici artisti tra i più influenti del mondo hanno adottato undici città frisone e i loro abitanti. Ogni artista ha creato una fontana che svela il racconto e la storia della città. Non semplici fontane quindi, ma vere e proprie creazioni artistiche che fondono con originalità la storia e le varie culture delle città frisone.



I Giganti di Royal de Luxe – Dal 17 al 19 agosto il magico spettacolo di artisti di strada Royal de Luxe arriva dalla Francia e porta con sé a Leeuwarden i suoi iconici personaggi giganti. Marionette così grandi da svettare al di sopra degli edifici della città, reduci del successo riscosso a Buenos Aires, Montreal, Liverpool e Barcellona: grandiose e impressionanti. Passeggiando per le strade di Leeuwarden I Giganti danno vita, animati da centinaia di volontari, a un racconto ispirato dalla città stessa.



Per maggiori informazioni: www.2018.nl