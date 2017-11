Moderna, dinamica, piena di quartieri di tendenza che brulicano di bar, ristoranti e locali adatti ad ogni stile ed esigenza di vacanza, non per niente è stata incoronata - con la vicina e incantevole Causeway Coast - come regione turistica numero uno al mondo per il 2018. A decretarlo, Lonely Planet's Best in Travel 2018, l'attesa raccolta delle tendenze, destinazioni ed esperienze più interessanti al mondo dell’anno a venire (per inciso, nella top ten della famosa classifica l’Italia è presente con le isole Eolie).



Titanic Quarter - I vecchi cantieri arrugginiti da cui nacque il transatlantico più famoso della storia, sono diventati l’emozionante Titanic Quarter, sede di residenze particolari e di un museo sensazionale. Quest'area di fronte al mare custodisce la gloriosa tradizione cantieristica di Belfast. Qui si trova il Titanic Belfast, dichiarato nel 2016 “World’s Leading Tourist Attraction”, che ha accolto dalla sua apertura nel 2012 più di 3 milioni e mezzo di visitatori, provenienti da oltre 145 paesi. Più che di un museo tradizionale si tratta di un’attrazione esperienziale: 9 gallerie interattive, un trenino interno con audioguida (anche in italiano), per visitare i moli ed esperienze che fanno rivivere il mito del Titanic, dalla costruzione al varo e infine alla tragedia. Nell’ex sede di Harland & Wolff, dove sono stati progettati il Titanic e oltre 1.000 altre navi, è stato inaugurato da poco il Titanic Belfast Hotel, un prestigioso boutique hotel. Altri due monumenti di ingegneria navale si possono ammirare nei loro moli d’origine: la SS Nomadic e la HMS Caroline, quest’ultima sopravvissuta alla battaglia dello Jutland. Titanic Belfast è una meta in continua evoluzione, un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro si sono appassionati alla vicenda storica e al film di James Cameron. Di recente, grazie ad accurato lavoro di ricerca, sono stati acquisiti nuovi preziosi reperti: due biglietti d’ingresso per la cerimonia del varo e un orologio d’oro, appartenuto a Lord Pirrie che fu il presidente della Harland e Wolff, la società cantieristica che varò il Titanic il 31 maggio del 1911. Secondo i banditori d’asta, Henry Aldridge & Sons, i due biglietti sono tra i più desiderati nella loro categoria.



Vita notturna e piaceri della tavola - Gallerie d’arte, locali notturni e ristoranti si susseguono nel Cathedral Quarter: qui si potrà apprezzare la vita notturna, scoprendo artisti emergenti o ascoltando musica in compagnia. È questa la parte della città che è nota per il suo appeal culturale, i suoi club e wine bar. Qui sarà anche possibile gustare i piatti della rinnovata scena gastronomica nordirlandese: carne, formaggi, frutti di mare, birra e distillati tutti prodotti localmente e preparati con passione.



I murales - La storia recente di Belfast si potrà ripercorrere nel quartiere dei murales, immergendosi negli anni Settanta, quelli dei “Troubles”. La maggior parte dei murales, che ricordano personaggi e momenti di quel contrastato periodo storico, si potranno vedere girovagando a piedi o con un tour organizzato, a bordo di un black taxi. Il tour prevede anche la visita ai murales più recenti che ravvivano la città e celebrano icone sportive e culturali.



Il Trono di Spade - Anche gli immediati dintorni di Belfast offrono idee di viaggio di tutti i generi. Per i fan della mitica serie TV Trono di Spade, sono addirittura una tappa imprescindibile. Ora che la settima stagione si è conclusa e che si dovrà ingannare il tempo almeno fino al 2019, in città all' Ulster Museum (ingresso gratuito) sarà possibile ripercorrere i principali eventi dei Sette Regni ammirando l’arazzo che ne celebra le gesta. Ogni settimana, di pari passo con la messa in onda degli episodi, è stato svelato un pezzo del prezioso lavoro di ricamo. A breve distanza dalla città si trovano le location della serie che si possono visitare anche utilizzando i numerosi tour tematici organizzati. Tra le principali segnaliamo: Cushendun, Dark Hedges, Ballycastle, Ballintoy Harbour e il settecentesco Castle Ward, circondato da uno dei paesaggi più dolci e rilassanti dell’Irlanda del Nord: Strangford Lough.Strangford Lough, è una profonda insenatura, simile quasi ad un lago, che si raggiunge con un’ora circa di automobile dalla città. Piccole baie e isolette punteggiano la costa: questa meravigliosa area naturale protetta è il luogo ideale per il birdwatching, per visitare giardini e dimore storiche, per ammirare il paesaggio o fare shopping. Qui è d'obbligo assaggiare le celebri ostriche di Strangford o i gamberetti di Portavogie, le patate Comber (le più pregiate dell'isola), il tipico burro di Abernethy.



Paesaggi incredibili ed emozioni forti - Belfast condivide il riconoscimento di Top Region 2018 con la magnifica Causeway Coast, un percorso costiero di straordinaria bellezza e con attrattive inconsuete e di assoluto livello: distillerie di whiskey, golf e alcune delle scogliere più famose al mondo,con le magiche rocce di basalto della Giant's Causeway, un sito UNESCO patrimonio dell’Umanità. Un’emozione unica è attraversare il ponte di corda Carrick-a-Rede, che dondola a 30 metri d’altezza sull’Oceano e che da 250 anni unisce una piccola isola alle scogliere della costa.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com