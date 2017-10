Nel cuore e nell anima della poetica Dublino

Uscendo dagli itinerari classici, si va alla scoperta dei bar gaelici sotterranei per visitare i monumenti della storia culturale irlandese. Il tour presenta un'autentica esperienza di musica e danza irlandese, insegnando qualche passo lungo il percorso.



I misteri della città - Per coloro che osano, c'è il tour “Dublin After Dark” che invita i viaggiatori a visitare le case più infestate di Dublino, ad incontrare il ladro medievale che custodisce il suo tesoro in un tunnel sotto le strade della città, a sentir parlare di attività paranormali in un ex ospedale e ad essere introdotto ad alcuni dei personaggi più famigerati di Dublino. Combinando una passeggiata con qualche degustazione lungo la strada, il tour “Crafted” offre un assaggio di otto delle migliori birre micro-brewed di Dublino, con visita ai pub The Brew Dock e al leggendario, J. W. Sweetnam's, l unico pub di Dublino che produce le sue birre in loco. Il tour svela il processo di produzione della birra e spiega come differenziare i sapori di una weiss, di una porter o altre varietà di birra.



L’Irlanda mitica e ipertecnologica - ‘Lives of Legends’ è un viaggio nell' anima dell' Irlanda, attraverso la sua musica e la sua mitologia. Raccontando alcune delle storie più famose della nazione in canzone e prosa, evoca gli eroi delle leggende irlandesi e spiega come la mitologia continui a influenzare la psiche irlandese. L'Irlanda ha prodotto più campioni olimpici di boxe pro capite di qualsiasi altro paese, e i suoi famosi pugni sono celebrati nel tour “Fighting Irish”. Questa passeggiata di taglio sportivo della città, ha un focus sul professionista top di arti marziali, Conor McGregor. L'affermarsi di Dublino come centro tecnologico di punta, è celebrato nel tour "Silicon Valley of Europe" che esplora i Docklands di Dublino, il principale hub digitale d' Europa. La guida è un tech-geek desideroso di condividere storie sulla creazione di questo hotspot della tecnologia.



La birra e la poesia - Visitando Dublino non si può dimenticare il più famoso dei suoi prodotti, la birra. Non c’è posto migliore per iniziare a conoscere Dublino che alla Guinness Storehouse. Situata nel cuore del birrificio di St. James’s Gate, è l’introduzione perfetta alla ricca storia della città, una storia che è inestricabilmente legata a quella della Guinness. Fra i marchi di birra più celebri del mondo, Guinness ci parla di Dublino quasi quanto la voce di James Joyce. E non basta: la magica bevanda è il prodotto irlandese più famoso del mondo e il suo marchio, l’arpa celtica, in questo caso speculare, è lo stesso del simbolo nazionale. Perciò, non è soltanto una fabbrica di birra, ma un elemento chiave dell’identità cittadina.



