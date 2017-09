Irlanda terra di film, da Harry Potter a Jon Snow

L’Irlanda è il luogo dove sono state girate le fantastiche storie de Il Trono di Spade, Harry Potter e Star Wars; qui è dove si sono combattute le epiche battaglie di Braveheart e di Vikings; qui è dove sono stati girati molti altri famosi film e serie TV, che vi hanno trovato lo scenario perfetto per la loro narrazione.



Da John Wayne ad Harry Potter - La possibilità di visitare i luoghi in cui sono state realizzate queste produzioni è un incredibile richiamo per i cinefili, anche grazie alla facilità di accesso alle location e ai numerosi tour guidati, sia indipendentemente che accompagnati. Tra i set cinematografici lungo la spettacolare Wild Atlantic Way, c'è la possibilità di visitare la location di Un Uomo Tranquillo, un leggendario film degli anni ‘50, con John Wayne e la regia di John Ford: si tratta del grazioso villaggio di Cong; mentre la caverna Horcrux di Harry Potter e Il Principe Mezzosangue si trova ai piedi delle famose Cliffs of Moher.



Trova la Forza nella Contea Kerry - Malin Head nell’aspro nord-ovest e l’antico monastero sull’isola di Skellig Michael (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), un impervio avamposto al largo delle coste della Contea Kerry, sono i luoghi in cui i fan di Star Wars potranno sentire vibrare “la forza”. Nell’Ireland's Ancient East si può camminare sulle vaste spiagge sabbiose di Curracloe Beach nella Contea Wexford, che appare in Brooklyn e Salvate il Soldato Ryan; oppure, ripercorrere i sentieri di Vikings attraverso le belle Wicklow Mountains. Una visita alla magnifica Powerscourt Estate, sempre a Wicklow, rivela gli eleganti interni di Ella Enchanted e de I Tudors, mentre Trim Castle nella contea di Meath è apparso in Braveheart.



Scenari urbani a Dublino - A Dublino, la vivace Grafton Street ha offerto lo scenario urbano per Once, mentre nella storica Kilmainham Gaol sono state imprigionate celebri star in Michael Collins e The Italian Job. Per vedere i luoghi in cui è stato girato il film Rita, Rita, Rita, si può visitare il Trinity College, la veneranda e splendida Biblioteca che ospita il prezioso Book of Kells, uno dei più celebri codici miniati del mondo. Chi ama il genere Bollywood, potrà apprezzare il fatto che qui è anche stato girato il blockbuster indiano Ek The Tiger.



Il Trono di spade - L’Irlanda del Nord è molto popolare sul piccolo schermo, grazie a serie girate qui, come The Fall e Line of Duty, ma anche su grande schermo con film come Dracula Untold. Ma adesso va per la maggiore in tutto il mondo, in quanto vi viene in gran parte realizzata la serie TV del momento Il Trono di Spade. Una serie di tour raggiungono le location dell’appassionante saga, come Castle Ward (Grande Inverno) nella Contea di Down, Dark Hedges (La Strada del Re) e Ballintoy (Pyke Harbour) nella Contea di Antrim, e Downhill Strand (Dragonstone) nella Contea di Londonderry.



Banchetti e Metalupi - Oltre a scattare foto, i fan potranno assaggiare i piatti di Westeros a un banchetto medievale, incontrare i Metalupi e scoccare una freccia nel punto in cui Rob Stark insegna l’uso dell’arco a Bran. Un’ottima idea è quella di far coincidere queste visite con qualche Festival cinematografico irlandese, come il Foyle Film Festival (17-26 novembre), affiliato all’Oscar, che si tiene nella città di Derry-Londonderry.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com