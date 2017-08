Lisbona: tanta cultura e belle spiagge

Soleggiate sono anche le spiagge cittadine e non, che in questa stagione si trasformano nel punto d’incontro per gente del posto e turisti. Oltre al sole – presente nella bella capitale lusitana ben 290 giorni all'anno – a scaldare l’atmosfera ci pensano i suoi abitanti, di cui è proverbiale la gentilezza e ospitalità. Dalla cultura allo sport e alla vita attiva, senza dimenticare un po’ di sano relax sulle sue belle spiagge che si affacciano sull’oceano: questo il piacevole mix con cui Lisbona accoglie i turisti per la stagione estiva.



Lisbona, museo a cielo aperto - Per chi ha interessi culturali Lisbona è un museo a cielo aperto e ovunque si vada si può ammirare il ricco patrimonio storico, artistico e culturale. Una menzione speciale spetta però al Centro Culturale di Belém, concepito come una micro-città, con edifici, vie, piazze e ponti, il tutto circondato da un prato verde brillante con vista sul Tago. In poche parole, il posto ideale per coniugare cultura e diletto.



Le spiagge della capitale - Tuttavia, in estate il fascino di Lisbona sta tutto nelle sue spiagge, molte delle quali sono raggiungibili anche con mezzi pubblici. Seguite le indicazioni e passare dalla città all’ombrellone in meno di un’ora sarà un gioco da ragazzi.



Sintra - Tra le distese sabbiose più belle a portata di mano, vi sono senza dubbio quelle di Sintra. Esempi ne sono Praia Grande e Praia das Maçãs, spiagge tipicamente atlantiche circondate da montagne e con una particolarità, quella di essere raggiungibili direttamente con un trenino dal centro della città. I più avventurosi possono invece partire alla volta della spiaggia dell’orsa (Praia da Ursa), a pochi minuti da Cabo da Roca o, perché no, surfare le onde della sensazionale Praia do Guincho, all’interno del Parco Naturale di Sintra-Cascais. I principianti possono invece scegliere una lezione di surf o kitesurf alla spiaggia di Azenhas do Mar, un paesino pittoresco a picco sull’oceano.



Ericeira - Sono le spiagge di Ericeira, tuttavia, il vero paradiso per i surfisti: nel loro insieme, Pedra Branca, Coxos e Ribeira d’Ilhas costituiscono la prima Riserva Mondiale del Surf e sono note internazionalmente per le condizioni perfette delle onde. Se la tavola non fa per voi, la Praia dos Pescadores è una delle più calme e riparate della zona. Infine, la spiaggia di São Lourenço merita una visita: qui troverete anche tanti chioschi dove rilassarvi e ristorantini che offrono pesce freschissimo.



Arrábida e Sesimbra - Da Lisbona si raggiungono facilmente anche le calette idilliache del Parque Natural da Arrábida, a sud della capitale. Qui, il colore dorato della sabbia si fonde con il turchese intenso del mare e col verde della lussureggiante vegetazione, formando un paesaggio di una meraviglia difficile da euguagliare. Proseguendo poi per Sesimbra, una sosta è d’obbligo alla Lagoa de Albufeira, dove, grazie alla pineta che la circonda, è possibile godere della tanto desiderata ombra, difficile da trovare altrove.



Per informazioni: www.visitlisboa.com