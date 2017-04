Portogallo: l’Algarve presenta i suoi gioielli

1.Praia da Cova Redonda, Lagoa - Nel 2014 è stata eletta dai viaggiatori come seconda delle più belle spiagge d'Europa. Praia da Cova Redonda è rinomata per le sue alte scogliere e falesie d'arancio, il colore caratteristico della costa dell'Algarve.



2. Ponta da Piedade, Lagos - Molti l’hanno definita la più bella spiaggia del mondo. La costa frastagliata è spettacolare e la vista panoramica si gode dalla cima di una maestosa montagna.



3. Praia Dona Ana, Lagos - Per il mare turchese e la bellezza del paesaggio è stata scelto da Condé Nast Traveler nel 2013 come una delle 50 spiagge più belle del mondo. È certamente una delle più fotografate in Algarve.



4. Praia da Falésia, Vilamoura - E’ tra le più gettonate in Europa, sarà per questo che è tra le più affollate dell'Algarve. Non c’è da preoccuparsi però: nella vasta distesa di sabbia c'è sempre posto per tutti.



5. Praia da Marinha, Lagoa - Spiaggia panoramica protetta da scogliere scolpite dal vento e dalle onde, in un ambiente naturale ben conservato. E 'considerato uno delle cento migliori spiagge del mondo. 6. Praia do Amado, Aljezur - Solitamente questa spiaggia è teatro delle prove nazionali di surf e bodyboard.



7. Albufeira - Secondo il Telegraph, Albufeira è una città dove c’è sempre qualcosa da fare, dal pedalò al kayak, dalla speleologia alla deliziosa cenetta sulla spiaggia. Fondata dagli Arabi, conserva le vie strette e sinuose, da scoprire mentre si passeggia durante il giorno o anche la sera, visto che l’andirivieni è costante. Le strade conducono alla Praia do Túnel o do Peneco sul vasto arenile, incorniciato dalla città, che forma un anfiteatro rivolto verso il mare. La passeggiata lungo la spiaggia offre altre vedute e si conclude, dal lato occidentale, con la Gruta do Xorino, la grotta sotto la falesia dove gli arabi si rifugiarono nel XIIIº secolo dopo la riconquista cristiana della città.



8. Sagres - Sagres è la punta sud-occidentale del continente europeo che segna il passaggio ad una costa con altre caratteristiche. Si trova in Costa Vicentina, che con la parte del sud-ovest dell'Alentejo è una delle aree costiere meglio conservate d'Europa. Qui troverete spiagge deserte di selvaggia bellezza in cui si vive intensamente il contatto con la natura. Vicino a Sines inizia un tratto di sabbia che si estende per oltre 60 chilometri fino alla città di Troia, una vera sfida per gli amanti delle passeggiate.



9. Cabanas, Manta Rota, Altura, Praia Verde e Monte Gordo - Enormi distese di sabbia con un mare poco profondo che sono perfette per famiglie con bambini. Questa è la zona chiamata sotavento (sottovento), la parte orientale dell’Algarve, dove il mare calmo e caldo invita a fare lunghi bagni.



10. Vale do Lobo, Ancão e Quinta do Lago - Nei pressi di resort di lusso, si vive un’atmosfera di glamour. Nei pressi c’è il Parco Naturale di Ria Formosa – un’oasi naturale, con acque tranquille, vaste distese di sabbia e isolotti quasi deserti, che si estende verso est sino a Cacela Velha.