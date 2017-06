Ibiza: oltre alla movida, storia e tradizione

Ibiza è l'isola più meridionale delle Baleari e costituisce un piccolo mondo a sè stante. Ibiza e Formentera formano le Isole Pitiuse (dal greco isole dei pini). Nel 1999, Ibiza, per il suo valore naturalistico e culturale, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanitàdall'Unesco.



Le praterie di Poseidonia - Per quanto riguarda l’aspetto naturalistico è di rilievo la parte costiera, inoltre l’isola è caratterizzata da pianure, praterie marine di Poseidonia oceanica molto ben conservata e scogliere coralline. Le praterie di Poseidonia oceanica nella Riserva Marina sono le meglio conservate nei fondali del Mediterraneo. D’altra parte, il valore culturale dell’isola è visibile nelle fortificazioni appartenenti al XVI secolo ancora intatte, principale testimonianza dell’architettura militare, dell’ingegneria del Rinascimento. La Città Alta di Ibiza, conosciuta come Dalt Vila, è un perfetto esempio di un’acropoli fortificata che conserva in maniera eccezionale e mostra attraverso le sue costruzioni i primi insediamenti fenici e arabi.



Le zone più glamour – Nonostante le piccole dimensioni, lo shopping ad Ibiza non ha nulla da invidiare a quello delle grandi metropoli. Marche internazionali, ateliér di giovani disegnatori di talento e chioschi artigianali con pezzi unici, antichi, moderni, esotici o della tradizione locale: ce n’è per tutti i gusti. Dalt Vila, il Barrio de La Marina, la Avenida Bartolomé Rosellò e Marina Botafoch sono alcune delle zone in cui si concentrano i negozi della città. A Santa Eularia, Sant Josep, Sant Antoni e Sant Joan si trovano invece delle piccole boutique con autentici tesori fatti a mano. Se però si vuole respirare la brulicante aria di tendenza dell’isola, bisogna andare ai mercatini di Las Dalias e punta Arabì: qui si trovano dei piccoli laboratori in cui gli stilisti anticipano le mode e le tendenze che popoleranno tutte città europee più glamour.



Il volto tradizionale di Ibiza - Dal lato opposto, troviamo una Ibiza tradizionale, quasi ancestrale, che vive ancora in grandi case a Dalt Vila, o nelle case di pescatori del quartiere della Marina. Ma persiste soprattutto in campagna dove convivono i contadini, artisti, residenti e turisti, uniti nella straordinaria armonia che offre il paesaggio. Questo modo di sentire, si traduce anche nella gastronomia: da non perdere piatti come“sofrit de pagés” (fritto dei contadini) o la“burrida de ratjada” (pesce tipico dell’isola).



Le sue spiagge meravigliose - Con appena 40 chilometri di distanza da un’estremità all’altra, Ibiza è un luogo idilliaco dove troverete acque trasparenti, che invitano a tuffarsi, paesaggi rurali tranquilli, temperature miti e un sole generoso, che splende quasi tutto l’anno. Quest’isola dell'arcipelago delle Baleari presenta 210 chilometri di costa. Anche alcune delle spiaggie formano parte del mito. Chi non ha mai sentito parlare di Cala Comte, Es Cavallet o Benirràs? Sabbie che brillano, con isolotti all’orizzonte che sembrano fuoriuscire da un capolavoro pittorico.



Sport per ogni appassionato - A Ibiza c’è un campo di golf che si trova a solo 7 Km della capitale, a metà cammino tra le località di Jesús e Santa Eulària. Il Golf d’Ibiza è l’unico nelle Baleari con 27 buche. Il turismo nautico gode di buone infrastrutture, e vi si organizza una regata leggendaria: La Ruta de la Sal(Percorso del Sale). Ibiza è un paradiso per coloro che amano le immersioni e altri sport acquatici come il kayak.



Per maggiori informazioni: www.ibiza.travel