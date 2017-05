Spagna: spiagge e sport a Formentera

Formentera è un luogo eccezionale per godere del mare. Dalla spiaggia del Migjorn fino a Illetes. Navigare, fare il bagno, immergersi, sono in quest'isola delle Baleari piaceri a portata di mano. Cenare presso il mare una squisita insalata di pesce appena pescato, in qualsiasi ristorante dell'isola, mentre in lontananza brillano le luci d'Ibiza.

E’ la più piccola delle isole Baleari ma – dice chi se ne intende – anche la più tranquilla e rilassante. I colori e i profumi della natura durante la primavera sono i protagonisti assoluti sull’Isla Bonita, che conquista i turisti con la sua veste più dolce. Il clima mite e soleggiato di aprile e maggio è infatti ideale per chi desidera trascorrere giornate di sole e tranquillità, ma anche per chi ama le vacanze attive, tra sport ed eventi.



L’isola degli sportivi - La costa di Formentera con una grande varietà geomorfologica sembra disegnata apposta per gli amanti del kayak una disciplina sportiva che permette di scoprire angoli di costa di impnesabile bellezza, tra baie nascoste e grotte marine. Ma per i fan della vita sana Formentera possiede anche un interno adatto per lo jogging e per gli amanti delle due ruote, che possono trovare piste di varie difficoltà. Il tuttoimmersi in un paesaggio straordinario. E non parliamo di immersioni. Formentera offre ai sub quanto di meglio ci sia nel Mediterraneo.



Spiagge da sogno - Le spiagge di Formentera, spesso paragonate a quelle dei Caraibi, si contraddistinguono per lo loro sabbia bianca e finissima e le loro acque chiare e cristalline, che lasciano il turista senza parole con inimmaginabili tonalità azzurre e turchesi, la cui visione dà una sensazione di calma ed isolamento assoluti. La penisola di Es Trucadors, nella zona settentrionale dell'isola, è in realtà una lunga striscia di sabbia che si restringe da sud verso nord. Su di essa sono situate le seguenti spiagge: Levante, che occupa il lato orientale della penisola, e Ses Illetes ed Es Cavall d'en Borrás, che occupano il lato occidentale.



Illetese, la spiaggia più celebre - Illetes è indubbiamente la spiaggia più famosa dell'isola e la più frequentata dai turisti. Essendo la più vicina al porto di La Savina (porta d'entrata all'isola), è certamente la più facile da raggiungere per coloro che vengono a passare solo una giornata a Formentera. La trasparenza delle sue acque e la varietà delle sfumature turchesi sono inoltre così sorprendenti e meravigliose che molti decidono che non vale la pena visitare altre spiagge. La sabbia è bianca e fine e l'assenza di onde rende il mare simile ad una piscina.



Maggiori informazioni: www.formentera.es