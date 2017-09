Splendida Copenhagen, tra musei e super hot dog

Per visitare Copenhagen conviene unirsi a una guida locale per un tour gratuito nel centro storico. Esistono diversi tour, dalla passeggiata guidata di 3 ore che parte dal Municipio fino al Palazzo Reale Amalienborg ad un giro più breve di 90 minuti da Christianshavn all'ingresso della pittoresca "comunità libera" di Christiania.



Sulle orme di Andersen - La città è piccola ed è facile spostarsi anche a piedi per visitare alcune attrazioni gratuite, come La Sirenetta, Christiania, il celebre canale Nyhavn, Børsen (il bellissimo e antico edificio della borsa) e il Giardino Botanico. Esistono inoltre numerosi parchi pubblici cittadini, come il Giardino del Re al Castello di Rosenborg, ed il tranquillo parco-cimitero di Assistens a Nørrebro, dove è possibile visitare le tombe di illustri danesi, come lo scrittore di fiabe Hans Christian Andersen e il filosofo Søren Kierkegaard. La Copenhagen Card è un modo economico per esplorare la città, beneficiando di ingressi gratuiti in oltre 79 musei e attrazioni, di sconti nei ristoranti e di accesso gratuito a tutti i mezzi pubblici (autobus, treno, harbour bus e metro) compreso il trasporto dall’aeroporto al centro città. Potete acquistarla anche online ma va sempre ritirata fisicamente in uno dei numerosi sales point.



Musei da non perdere - Sono numerosi i musei con ingresso gratuito, tra questi il Museo Nazionale, che ripercorre la storia danese dall'età della pietra e dai Vichinghi fino ai giorni nostri, o la Gliptoteca Ny Carlsberg, che il martedì offre accesso gratuito al bellissimo giardino invernale del museo e agli oltre 10.000 capolavori della più grande collezione della Scandinavia di opere impressioniste francesi. Allo Statens Museum for Kunst (Galleria d'arte nazionale) con accesso gratuito alle mostre permanenti, che presentano collezioni eccezionali di arte danese e internazionale degli ultimi sette secoli. Per gli amanti dell'arte contemporanea e non solo, consigliamo una visita al Museo d'Arte Moderna Louisiana (ingresso a pagamento e incluso nella Copenhagen card) affacciato sul mare a circa 45 minuti di treno dal centro città.



Visioni panoramiche e super hot dog - Per una vista meravigliosa a 360° sulla città si può salire in cima alla Torre Rotonda, il più antico osservatorio funzionante d'Europa, costruito nel XVII secolo. Proprio fronte alla Torre, troverete l’hot dog (tipico street food danese) più gustoso di Copenhagen. In alternativa, è possibile ammirare la città dall'alto del Tånet di Christiansborg Palace, la torre più alta di Copenaghen. La visita è gratuita e nelle giornate limpide si riesce a vedere anche la Svezia.



Mangiare bene e spendere poco - Con ben 18 stelle Michelin assegnate a 15 ristoranti, Copenaghen è conosciuta come capitale della "Nuova Cucina Nordica”. Tuttavia la città offre anche tante esperienze gastronomiche di alto livello e per tutte le tasche. Il Copenhagen Street Food, ad esempio, aperto nel 2014 su Paper Island, offre un cibo di strada fantasioso, sostenibile ed economico proveniente da tutto il mondo in uno spazio colorato costellato da food truck e bancarelle. Tuttavia la città offre anche tante esperienze gastronomiche di alto livello e per tutte le tasche.



Stare leggeri - Per un boccone leggero invece, la città offre una grande varietà di caffetterie e locali bio tra queste GRØD specializzato nel porridge, con uno spazio nel quartiere di Nørrebro e nel centro di Copenaghen. Per gli amanti del take away o degli spuntini veloci suggeriamo anche una sosta al mercato coperto di Torvehallerne, sempre a Nørrebro dove potrete gustare hot dog eccezionali. A Vesterbro invece molti bar che servono drink a prezzi ragionevoli nel Meatpacking District, oppure alla Boutique Lize, mentre al Dupong insieme a una birra o un cocktail si può giocare a ping pong.



Per maggiori informazioni: www.visitdenmark.it