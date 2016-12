Mercatini natalizi in Svizzera, in treno è meglio

E a proposito di treni riparte in novembre la promozione congiunta di Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere per raggiungere i mercatini di Natale risparmiando fino al 75%. Per fare un esempio la tratta Milano-Basilea costa 25 euro (invece che 101 euro) in 2a classe e 45 euro (invece che 163 euro) in 1a classe. Una tariffa che interessa le destinazioni Basilea, Berna, Losanna, Lucerna, Montreux e Zurigo, proprio in occasione dei loro magnifici mercatini natalizi. Ecco un sintetico calendario delle prossime aperture.



Zurigo, dal 19 novembre al 24 dicembre in tutta la città: sono 4 i principali mercatini dislocati nella città vecchia, in Stazione, sulla Werdmühleplatz e nel nuovissimo quartiere Europaalle. Da non perdere i canti natalizi dell'originale e suggestivo Singing Christmas Tree.



Lucerna, dal 20 novembre al 23 dicembre: tradizione e design convivono nei mercatini di Lucerna. Si inizia in Stazione con il Mercatino del Bambin Gesù e si prosegue con le colorate bancarelle di Franziskanerplatz. Per chi è alla caccia di regali originali, si consiglia un salto al Festival “Design Schenken” al Municipio, dove sono in vendita gli oggetti creati da designer svizzeri.



Montreux, dal 20 novembre al 24 dicembre. Uno scenario eccezionale tra lago e montagne fa da cornice a questo mercatino, che vanta 150 chalets con prodotti fatti a mano, specialità culinarie sul lungolago - fondue, raclette, gratin, salsicce- e il Villaggio di Babbo Natale sul monte Rochers- de-Naye, a 2.042 metri d'altitudine.



Losanna, dal 20 novembre al 24 dicembre: un calendario ricco e diversificato di eventi irrompe nelle vie di Losanna. In piazza Saint-François vengono allestiti 50 chalet con i tradizionali mercatini di Natale. In piazza de la Louve di può assistere a uno dei più suggestivi presepi viventi della Svizzera con tanto di mucca e asinello. E fino al 31 dicembre installazioni luminose con il Festival Lausanne Lumiéres.



Basilea, dal 26 novembre al 23 dicembre - shopping natalizio nella città dei musei: il mercatino si svolge in Barfüsserplatz e in Münsterplatz, accanto alla Cattedrale, con chalet in legno e leccornie. Da assaggiare i Läckerli (tipici biscotti di Basilea).



Berna, dal 28 novembre al 24 dicembre in Waisenhausplatz e in Münsterplatz, nel cuore della capitale patrimonio Unesco: fra i prodotti tipici i fiori secchi, gli oggetti in legno, le candele profumate e i gioielli. Da assaggiare il sidro caldo e il pan di zenzero.



Per maggiori informazioni: www.svizzera.it