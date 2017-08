Le vostre vacanze a misura di zampa

Per gli italiani cani e gatti sono veri e propri membri della famiglia e separarsi da loro, anche per brevi periodi, il più delle volte non è per nulla piacevole. Una ricerca ha rivelato però che l a riviera romagnola è la meta perfetta per gli amanti degli amici a quattro zampe, con 8 locations nella classifica delle 10 destinazioni più pet friendly in Italia. In Europa trionfa Lione , in Francia.

Per aiutare i viaggiatori del Bel Paese a non rinunciare alla compagnia del proprio fedele compagno nemmeno in vacanza, il motore di ricerca viaggi KAYAK ha individuato le destinazioni più pet friendly in Italia e all’estero.



In base all’analisi, in Italia la Riviera romagnola è il vero “place to be” per chi intende partire per le vacanze insieme al proprio amico peloso. La zona vanta le località con la più alta percentuale di hotel che ammettono animali. Guardando infatti alla top 10 delle destinazioni più pet-friendly dello Stivale, solo due - Abano Terme e Alassio - non sono note località balneari della costa adriatica. La Romagna occupa le prime otto posizioni e, in vetta alla classifica, spiccano Misano Adriatico e Bellaria: in entrambe le cittadine ben il 92% degli hotel accoglie di buon grado animali domestici.



Le 10 destinazioni più pet-friendly in Italia.



1. Misano Adriatico

2. Bellaria

3. Riccione

4. Cattolica

5. Cesenatico

6. Rimini

7. Milano Marittima

8. Cervia

9. Abano Terme

10. Alassio



Per chi desidera viaggiare con il proprio animale valicando i confini nazionali non è necessario fare molta strada, perchè le mete estere più pet friendly sono situate in Europa. In particolare, la maggior parte delle strutture che accolgono gli amici cuccioli sono in Francia ed Europa orientale. Infatti, tre sono le città francesi in classifica ovvero Lione, Nizza e Cannes. Altrettante quelle di Paesi dell’Est Europa: Praga, Varsavia, Cracovia. A conquistare il primato assoluto è Lione, dove l’84% delle strutture ricettive accoglie cani e gatti; seguono Zurigo (82%) e Berlino (76%), rispettivamente al secondo e terzo posto.



La top 10 delle destinazioni pet-friendly in Europa.



1. Lione, Francia

2. Zurigo, Svizzera

3. Berlino, Germania

4. Vienna, Austria

5. Monaco, Germania

6. Praga, Repubblica Ceca

7. Varsavia, Polonia

8. Nizza, Francia

9. Cannes, Francia

10. Cracovia, Polonia