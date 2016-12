In Europa alla scoperta dei personaggi del passato

A farci da guida attraverso questi luoghi meravigliosi è Wimdu, la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti privati in città ci porta alla scoperta di antichi edifici e affascinanti quartieri.



Montmartre, la Parigi dei pittori bohèmien - Sebbene fino al 1860 venisse considerata una zona a se stante rispetto alla città, oggi Montmartre con la sua verde collina che domina la Senna e i suoi meravigliosi edifici, è uno dei quartieri più caratteristici di Parigi. Inoltre, a cavallo di XIX e XX secolo molti locali di burlesque e cabaret hanno animato i giorni e le notti di Montmartre attirando numerosi e prestigiosi artisti dell'epoca, tra cui Picasso, Dalì, Van Gogh, Renoir e Utrillo la cui abitazione è stata oggi trasformata nel Museo di Montmartre.



Chelsea, un quartiere che affascina e conquista - Nel cuore di Londra pulsa il quartiere di Chelsea, noto certo per la sua squadra di calcio, ma anche perché quartiere d'eccezione in cui hanno le loro splendide abitazioni vip, personaggi famosi e cantanti apprezzati in tutto il mondo tra cui Bryan Adams e Madonna. In passato grandi pensatori e filosofi hanno vissuto qui, oltre a controverse ma pur sempre affascinanti figure come quelle di Francis Bacon e Bob Marley.



Brera, il cuore della Milano dell'arte - Brera a Milano, oggi come in passato, è sinonimo di arte; a partire dal Secondo Dopoguerra, i frequentatori di questo quartiere sono stati scrittori e artisti. Tra i punti di ritrovo più gettonati all'epoca, il celebre Bar Jamaica vera e propria istituzione tra gli artisti, che può vantare tra i suoi avventori del passato Lucio Fontana, Piero Manzoni e Allen Ginsberg.



Kreuzberg, l'anima punk di Berlino - Kreuzberg è certamente uno dei quartieri più caratteristici di Berlino. Area di frontiera tra la Berlino Ovest e quella Est, a partire dagli anni '70 è diventato una meta di culto per studenti universitari, punk e hippy. Tra i nomi illustri che frequentavano il quartiere si possono menzionare primi tra tutti David Bowie e Iggy Pop. Altra grande attrazione della zona sono i murales di famosi street artists, che fanno ormai parte della scenografia del quartiere.



Madrid, il Barrio de las Letras - Così chiamato per l'incredibile quantità di scrittori che nell'arco dei secoli lo hanno abitato, quest quartiere di Madrid ha ospitato primo tra tutti Cervantes, l'autore del Don Chisciotte. Inolte la Spagna della Golden Age ha dato voce alle maestose opere di scrittori del calibro di Quevedo,Góngorae Lope deVegae tutti hanno vissuto nel Barrio de las Letras.