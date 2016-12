I paesaggi extraterrestri... sulla Terra

A farci da guida attraverso questi inconsueti e luoghi extraterrestri è Wimdu, la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti privati in città e altrove.



Grand Prismatic Spring, USA - Questa sorgente d'acqua calda è la più grande degli Stati Uniti e la terza al mondo. Ma più che le dimensioni, a rendere celebre questa meraviglia sono i colori, che vanno dal rosso passando per l'arancio e il verde fino a raggiungere l'azzurro. Sorprendentemente non si tratta di un fenomeno dovuto ai minerali nell'acqua, ma alla presenza di batteri che vivono ai bordi della sorgente.



Pamukkale, Turchia - Senza dubbio una delle località più affascinanti della Turchia, Pamukkale è stata creata nell'arco di centinaia di anni da una sorgente vulcanica che ha portato alla formazione di vasche e bianche colonne di calcare. Non è un caso che Pamukkale in turco significhi “castello di cotone”.



Antelope Canyon, USA - Questo incredibile canyon si trova negli Stati Uniti, e per essere precisi nel territorio Navajo. È stato creato in migliaia di anni dallo scorrere di un corso d'acqua e dai fenomeni atmosferici come vento e pioggia. Oggi è possibile visitarlo esclusivamente al seguito di una guida autorizzata.



Chocolate Hills, Filippine - Presenti in un'area specifica e limitata delle Filippine, queste strane colline sono oltre 1200, e ammirate nel loro insieme creano uno scenario davvero surreale. Il nome bizzarro è dovuto al fatto che in alcune stagioni l'erba assume una colorazione marrone che sembra trasformarle in vere e proprie montagne di cioccolato.



Bryce Canyon, USA - Nonostante il nome possa trarre in inganno, questo non è un vero e proprio canyon, quanto più una serie di anfiteatri naturali scavati nella roccia. Le incredibili strutture geologiche che si possono ammirare ricordano una vera e propria foresta di pinnacoli intagliati nella pietra.



Vulcano Dallol, Etiopia - Questo cratere vulcanico unico al mondo sembra essere uscito direttamente dalla scenografia di un film di fantascienza. Le incredibili formazioni geologiche che si possono ammirare sono il frutto della combinazione di sorgenti calde con minerali quali zolfo, ferro, sale e magnesio. Questa regione, a causa delle temperature, che possono raggiungere anche i 60 gradi, e dei gas tossici, è considerata tra le più inospitali della Terra.



Badlands, USA - Frutto dell'erosione di secoli e secoli di fenomeni atmosferici, queste rocce sono state scavate fino a creare un labirinto di valli. Come se non bastasse lo spettacolo è ancora più straordinario grazie alla varietà di colori che i differenti sedimenti rocciosi lasciano intravedere.