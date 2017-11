I bambini protagonisti nel Natale del Tirolo

Gli otto mercatini che appartengono al gruppo “Avvento in Tirolo” (Innsbruck, Achensee, Hall in Tirol, Kitzbühel, Kufstein, Lienz, Rattenberg e St. Johann in Tirol) devono rispettare un severo catalogo di criteri che ne regolano aspetto e offerta. Ogni mercatino è legato alla propria regione e spicca con specialità gastronomiche e usanze tipiche.



Dedicato ai bambini - In ogni mercatino ci sono programmi per bambini studiati con cura e individuali: la casetta del bricolage del Natale, la pasticceria per fare i biscottini, la giostra storica, le rappresentazioni di fiabe, il racconto di saghe alpine, il recinto con gli animali da accarezzare e il corteo di Gesù Bambino seguito da una schiera di accompagnatori. Inoltre, i bambini fino a 14 anni compiuti, se accompagnati da un genitore o un adulto, viaggiano gratis in treno dall’Italia verso i mercatini di Natale del Tirolo austriaco.



Natale sul lago Achensee - Montagne innevate che si rispecchiano nell’acqua cristallina e che incorniciano il magnifico paesaggio che circonda il lago più grande del Tirolo: una sensazione di tranquillità e raccoglimento. È proprio questa l’atmosfera che si vive nell’Avvento in montagna presso il maso Fischergut o a bordo della flotta dell’Achensee nell’ambito del Natale sul lago. Artigianato locale, specialità regionali e lo scultore e intagliatore Klaus Astner che lavora le figure in grandezza naturale per il presepe dell’Achensee, invitano a trascorrere ore piacevoli immersi nell’atmosfera accogliente del Fischergut. I canti tradizionali e le storie natalizie raccontate intorno alla gigante corona dell’Avvento incantano grandi e piccini e il tempo passa in un batter d’occhio, intrecciando le corone o decorando i biscotti di pan pepato.



Il Natale medievale ad Hall - Quando sulle facciate delle case appaiono i primi numeri del calendario dell’Avvento, il centro storico di Hall in Tirol viene avvolto da un'atmosfera magica, più si avvicina la festa, più illuminata sarà, infatti, la piazza Obere Stadtplatz e minore sarà l'attesa della Santa notte. Ma non è soltanto la Obere Stadtplatz ad essere immersa in una luce del tutto speciale. Stelle e decorazioni natalizie incantano i vicoli del centro storico più grande del Tirolo e i bambini vengono trasportati in un mondo pieno di fantasia dai cantastorie o possono scegliere di coccolare gli animali domestici o salire o in sella a un pony.



Innsbruck, Natale per tutti - Tradizione e modernità, emozioni di alta montagna e vivacità caratterizzano Innsbruck che vanta più di 200 bancarelle natalizie suddivise in sei mercatini di Natale dal carattere speciale per ogni visitatore: tradizionale davanti al Tettuccio d'oro nel centro storico, scintillante e a portata di famiglia con l’albero di cristallo Swarovski sulla Marktplatz, moderno nella Maria-Theresien-Straße, culturale e raccolto a Wilten e St. Nikolaus, romantico con una vista straordinaria sulla città dalla Hungerburg. Il Natale in montagna di Innsbruck offre moltissima varietà con più di 300 manifestazioni: l’evento di punta è costituito senza dubbio dal corteo di Gesù Bambino che il 17 dicembre fa il suo ingresso in città con più di 600 pastori, angeli e pecorelle.



Kitzbühel, tra tradizione e modernità - La località sportiva rinomata in tutto il mondo, si trasforma nel periodo del Natale in una delle città più magiche delle Alpi. Nel centro cittadino, i gestori delle bancarelle e gli artisti regalano evocativi scorci su un angolo del Tirolo e danno vita a uno straordinario connubio tra tradizione e stile di vita moderno. Tutte le settimane ci sono in programma cori di Anklöpfler, rappresentazioni della natività e letture incentrate sul Natale. Il programma per famiglie studiato con cura prevede racconti intorno al falò, giri in sella ai pony e giochi in compagnia degli animali della fattoria Wald am See.



Kufstein, Natale alla fortezza - Durante il periodo dell'Avvento a Kufstein si respira la magia del Natale nel parco cittadino e all'interno delle mura della fortezza. Raffinati articoli regalo, prelibatezze gastronomiche e un incantevole programma per l'Avvento entusiasmano i visitatori del mercatino allestito nel parco Stadtpark. Anche qui pony a disposizione dei bambini. Da non perdere l’Avvento degli Avelignesi di Ebbs, presso il centro dei cavalli avelignesi, con musica, artigianato tirolese e un mondo natalizio riservato ai bambini.



Rattenberg, artisti del vetro - Quando nel periodo dell'Avvento si accendono le luci a Rattenberg, la cittadina medievale si mostra dal suo lato più suggestivo. Rattenberg risplende nei quattro sabati dell’Avvento alla luce di stelle, candele, fiaccole e falò. Il sabato, a partire dalle ore 14, non appena inizia il programma tradizionale di musica e cultura, la città appartiene ad angeli e figure luminose, gruppi musicali e interpreti che animano le strade e le piazze pittoresche. I visitatori più piccoli, possono creare dei piccoli regali fatti a mano sul sentiero didattico delle stelle e delle fiabe, decorare i biscotti o cimentarsi nell’arte del vetro soffiato.



Sankt Johann, Natale gastronomico - La gastronomia locale si mostra dal suo lato più creativo e offre sia pietanze tradizionali che creazioni originali e bevande speciali. Le bancarelle invitano ad acquistare oggetti d'artigianato realizzati con cura, dolci natalizi, incensi, articoli di bricolage. Gli artisti di St. Johann incantano i visitatori con musiche e canti. I falò invitano a soffermarsi per qualche attimo e anche per i più piccoli c’è un programma molto vario. Alcuni mercatini sono aperti solo nei fine settimana.



