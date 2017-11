Tirolo: belle novità per la stagione bianca

Il ritorno di James Bond a Sölden - L'agente 007 non ritorna per un nuovo inseguimento sulla neve, come si è visto nel film Spectre del 2015, ma come protagonista di una straordinaria installazione cinematografica sulla vetta del Gaislachkogl, nel comprensorio sciistico di Sölden. L'innovativo luogo dinamico che accoglierà la mostra sarà inaugurato nell'inverno 2017/18 accanto al ristorante di vetro e acciaio ice Q, set in Spectre della clinica Hoffler.



Montagne russe sulla neve - In cima al Wiedersbergerhorn, ad Alpbach, è stato aperto in settembre il nuovo Alpine Coaster “Alpbachtaler Lauser-Sauer”, che sorge accanto alla stazione a monte della funivia Wiedersbergerhornbahn. Questo moderno ottovolante alpino sfreccia per un chilometro e mezzo ad una velocità che raggiunge i 40 chilometri orari. Dopo la corsa si resta comodamente seduti, perché un cavo riporta gli ospiti al punto di partenza. Il nuovo “Alpbachtaler Lauser-Sauer” è aperto tutto l'anno.



Innsbruck, una funivia che rispetta l’ambiente - Sulla montagna di Innsbruck, entrerà in funzione nel dicembre 2017 la nuova funivia Patscherkofelbahn da 10 posti e senza barriere, che andrà a sostituire i quattro vecchi impianti con un positivo effetto collaterale per l'ambiente: sui vecchi tracciati della funivia saranno piantati infatti 30.000 metri quadrati di bosco. ’accessibilità alle piste è garantita: con la nuova funivia monofune si potranno raggiungere tutte le piste da sci del comprensorio. Dalla strada Römerstraße in soli dieci minuti si sale da 900 metri d'altitudine fino alla stazione intermedia a 1.720 metri e fino alla stazione a monte a quasi 2.000 metri d'altitudine.



Mondiali di sci nordico 2019 - Le novità già attive dall'inverno 2017/18 per l’Olympiaregion Seefeld sono un anello da sci di fondo rosso e un ascensore con cui i saltatori della combinata nordica possono accedere a un trampolino semplicemente premendo un pulsante. Nuovi anche gli edifici di base e i trampolini, non solo per i mondiali, ma per tutti gli atleti e le squadre. Il palasport, ristrutturato, sarà utilizzato anche come centro stampa già durante la Coppa del Mondo nell'inverno 2017/18. L’anello di fondo sarà alimentato nella produzione di neve dal nuovo lago artificiale al Gschwandtkopf che fornisce 60 litri d'acqua al secondo.



Settimane “Sci & terrazze” in Osttirol - Una novità offerta dal comprensorio sciistico Lienzer Bergbahnen, nel periodo dal 16 febbraio all'11 marzo 2018, per celebrare l’arte culinaria regionale sulle terrazze dei rifugi e baite di montagna, a suon di après-ski e musica dal vivo, ma anche negli alberghi della città. Dopo aver slacciato gli sci o lo snowboard davanti alle baite, agli sciatori saranno serviti in terrazza, gustose e uniche prelibatezze: dai più soffici Kaiserschmarren ai canederli tirolesi in diverse variazioni, fino ai menu a base di “tutto capra”.



